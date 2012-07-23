به گزارش خبرنگار مهر، مرز میان واقعیت و ایدهآلها همواره مرز مشخص و معینی نیست. در عالم اندیشه توجه به ایدهآلها و کاربست آن در عالم واقع همواره نتایج خوبی به دنبال نداشته است. آرمانها و ایدهآلها دستاویز برخی از جنایتکاران تاریخ قرار گرفته و تفسیر به مطلوب نیز شده است. آرای هیتلر و تأثیر موسولینی از آرای نیچه را میتوان از جمله آن برشمرد.
همچنین جامعه آرمانی بدون طبقه و بدون شکاف طبقاتی مورد نظر کارل مارکس نیز در قرائت و تفسیری، کمونیسم را به ارمغان آورد.
"چارلز تالیافرو" استاد کالج سنت اولاف مینهسوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر در خصوص سیر فکری فیلسوفان از حیث انتخاب آرمان یا واقعیت به خبرنگار مهر گفت: آنچه در تاریخ فلسفه مشاهده میشود این است که اغلب فیلسوفان راهی میانه را در خصوص واقعیات و ایدهآلها دنبال کردهاند.
مؤلف "تاریخ روح" یادآور شد: به لحاظ تاریخی هم فیلسوفان و متفکران دینی سعی داشتهاند تا به ورای ملموسات و آنچه قابل مشاهده است دست یابند. آنها درصدد بوده اند تا ایدهآلها و آرمانها را تصور و درک کنند.
وی تصریح کرد: البته استثناهایی نیز در این خصوص وجود دارد. برای نمونه مارکس طرفدار پرشور میانهروی نبوده است!
مؤلف "راهنمای آکسفورد درباره الهیات" تأکید کرد: اندیشه و آرای مارکس زمانی بی خطر میبود که او زنده می بود تا آرای او مورد نقادی بیشتری قرار میگرفت.
استاد پیشین دانشگاه آکسفورد در پایان تصریح کرد: اگر مارکس زمان بیشتری را برای نقد آرای خود در اختیار میداشت و بیشتر مورد پرسش قرار میگرفت شاید آرای او خطرات و نتایج مصیب باری که به دنبال داشت به همراه نمیآورد.
چارلز تالیافرو استاد دانشگاههای آکسفورد، کلمبیا، پرینستون، کلمبیا و نتردام آمریکا بوده است. تالیافرو در حال حاضر استاد فلسفه کالج سنت اولاف در مینهسوتای آمریکاست. راهنمای آکسفورد درباره الهیات، راهنمایی مقدماتی بر زیبایی شناسی، تصویر در ذهن، فرهنگ فلسفه دین، تاریخ مختصر روح، راهنمای راتلج درباره خداشناسی و راهنمای مقدماتی فلسفه دین از جمله آثار وی به شمار میروند. او از فیلسوفان برجسته معاصر به شمار میرود که در این حوزه صاحب آثار ارزشمندی است. وی دانش آموخته دانشگاه براون و هاروارد است. وی عضو انجمن فیلسوفان امریکاست.
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