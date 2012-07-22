بازگشایی گذرگاه رفح محور مذاکرات اسماعیل هنیه با مرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اسماعیل هنیه روز پنجشنبه با محمد مرسی در قاهره دیدار خواهد کرد.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین سه هفته پیش با ارسال نامه ای به رئیس جمهور جدید مصر پیروزی وی را در انتخابات این کشور تبریک گفته بود و بازگشایی گذرگاه مرزی رفح میان مصر و نوارغزه را خواستار شده بود.

به نظر می رسد بازگشایی گذرگاه مرزی رفح مهمترین محور گفتگوهای هنیه و مرسی در روز پنجشنبه باشد.

گذرگاه مرزی رفح از ژوئن 2007 تاکنون توسط رژیم صهیونیستی بسته شده است. این گذرگاه که هم مرز با مصر است در دوره دیکتاتوری حسنی مبارک هم پیمان رژیم صهیونیستی بسته بود و به طور موقت بازگشایی می شد.

با سقوط رژیم مبارک و به قدرت رسیدن اسلامگرایان، جنبش حماس تلاش می کند گذرگاه مرزی رفح را به طور کامل بازگشایی کند.