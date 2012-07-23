"یک ایوان تماشا" جستجوی حقیقت درونی است

داریوش یاری تهیهکننده "یک ایوان تماشا" درباره ماهیت این مجموعه مستند به خبرنگار مهر گفت: "یک ایوان تماشا" در قالب پخش تصاویر مختلف از بالکن و ایوانهای ساختمانهای جدید و قدم سعی دارد بگوید ایوان یا بالکن صورت یک ساختمان است. گاهی این صورت رو به بیرون و گاهی پشت به کوچه است و سپس اشارهای دارد به خلقیات انسان.
وی افزود: ما سعی کردیم در روحیات و رفتار خودمان هم جستجو کنیم و ببینیم واقعاً این صورتهای ما با بزک زیبا شده و یا از درون زیباست و نگاهی که ما به صورتهای دیگر داریم چگونه و رفتارهای انسانی ما با اجتماعمان چطور است؟
سازنده فیلم تلویزیونی "حبیب" تصریح کرد: در واقع موضوع "یک ایوان تماشا" نگاه معماری به ساختمان نیست بلکه در پایان این مستند تماشاگر متوجه میشود هدف نگاه معماری، ایوان و بالکن نیست بلکه نگاهی عمیقتر به جایی است که زندگی میکنیم و وادار میشود به چیزی که دارد نگاهی با تامل تر داشته باشد و عمیق ترنگاه کند. بنابراین متوجه میشود دارد دیده میشود و باید مراقب رفتار خودش هم باشد.
یاری از ترکمن، گمشان، رشت، لاهیجان، مازندران، یوشج، کوپ، نایین، انارک، ابیانه، اصفهان، کاشان، یزد، بوشهر، کرمانشاه، سنندج و کرن به عنوان شهرهایی نام برد که ساخت "یک ایوان تماشا" در آنها انجام شده است.
کارگردانان این محصول گروه مستند شبکه یک کامران رضایی و سیامک سلیمانی هستند، پژوهش آن را مسعود اعرابی بر عهده داشته و نام فیلمبردار پیام عزیزی، صدابردار غلامحسین میرجلیلی و مدیر تولید آن امیر عباسی است.
نظر شما