افزایش ولخرجی های اوباما و رامنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوس آنجلس تایمز، حملات ماه گذشته باراک اوباما به نامزد حزب جمهوری خواه، میت رامنی، 58 میلیون دلار برای رئیس جمهور آمریکا هزینه در بر داشته است.

رئیس جمهور آمریکا برای آگهی های تلویزیونی که گذشته مالیاتی و اقتصادی نامزد حزب رقیب را زیر سوال برد 38 میلیون دلار هزینه کرده است.

اوباما در حالی دست به این حملات زده است که ماه گذشته در کسب کمک های مالی برای دومین ماه متوالی از رقیبش عقب مانده است.

ماه گذشته کمپین انتخاباتی دموکرات ها توانسته بود 70 میلیون دلار برای نامزد خود جمع آوری کند، این در حالی است که کمپ جمهوری خواهان موفق به جمع آوری 106 میلیون دلار برای میت رامنی شده بود.

دموکرات ها نگران کمبود پول

پس از هزینه کردن های این ماه، در حال حاضر اوباما 147 میلیون دلار در دست دارد و رقیب وی با در دست داشتن 170 میلیون دلار، قدرت بیشتری برای مانور در طی ماه آینده خواهد داشت.

هم اکنون جمهوری خواهان این اختلاف 23 میلیون دلاری را یک نقطه قوت می پندارند و این اختلاف پولی مایه نگرانی کمپ رئیس جمهور آمریکا شده است.

در ماه گذشته کمپین انتخاباتی اوباما 12 میلیون دلار بیش از پول های جمع آوری شده خود هزینه کرده است.

کمپین انتخاباتی جمهوری خواهان نیز با هزینه کردن 27 میلیون دلار، ماه پرخرجی را برای نامزد خود رقم زده است. میت رامنی حدودا 11 میلیون دلار صرف آگهی های تبلیغاتی و 8 میلیون دلار صرف مشاوره و ایمیل های تبلیغاتی کرده است. هزینه های انتخاباتی رقیب اوباما در این ماه 27 میلیون دلار بوده است.

در مجموع، اوباما و کمپین انتخاباتیش تا کنون بیش از 70 میلیون دلار هزینه تبلیغات انتخاباتی داشته است این رقم برای میت رامنی و تیمش نزدیک به 50 میلیون دلار بوده است.

همیشه پای یک صهیونیست در میان است

میت رامنی از حمایت موفق ترین سوپر پک (کمیته کنش سیاسی، که به نامزدهای انتخاباتی کمک مالی می کنند) انتخاباتی امسال برخوردار است. ریستور آر فیوچر، مجموعه ای از محافظه کاران میلیاردر است که از نامزد جمهوری خواهان حمایت می کند.

شلدن ایدلسن یهودی-آمریکایی اکراینی تبارو غول صنعت هتلداری و کازینوی آمریکا به همراه همسرش در ماه گذشته 10 میلیون دلار به کمپین انتخاباتی میت رامنی کمک مالی کرده اند.

ایدلسن در رقابت مقدماتی حزب جمهوری خواه حامی نوت گینگریج رقیب میت رامنی بود و 36 میلیون دلار به گینگریج برای شکست دادن رقبایش از جمله رامنی کمک مالی کرد اما با کنار رفتن گینگریج، ایدلسن در چرخشی 180 درجه ای حامی میت رامنی گشت.

ایدلسن هشتمین فرد ثروتمند در آمریکا و شانزدهمین فرد ثروتمند دنیا است. او به شدت حامی رژیم صهیونیستی است و مخالف سرسخت راه حل دو کشور مستقل در سرزمین های اشغالی است.

وی در مصاحبه ای با هفته نامه "جویش ویک" اعلام کرده است که راه حل دو کشور مستقل سنگ های آغازین برای نابودی اسرائیل و مردم یهودی است. همچنین ایدلسن رابطه نزدیکی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی دارد.

همچنین باب پری، مسکن ساز اهل تگزاس، طی ماه گذشته میلادی 2 میلیون دلار به کمپین انتخاباتی رامنی کمک مالی کرده است.

چندی پیش اوباما از ازدواج همجسگرایان حمایت کرده بود

در این ماه افراد رسانه ای آمریکایی هم به حمایت مالی نامزد لیبرال خود پرداخته اند.

مرگن فریمن، بازیگر مشهور هالیوودی و فرد آیچنر، مدیر شرکت رسانه ای شیکاگو، هر کدام مبلغ یک میلیون دلار به کمپین انتخاباتی باراک اوباما پرداخت کرده است.

همچنین راین مورفی نویسنده همجنسگرای سریال تلویزیونی گلی به همراه تری مک اولیف بیزنسمن دموکرات، مارتین او مالی فرماندار مریلند، و کریس ساکا سرمایه گذار بخش فناوری موفق به جمع آوری 15 میلیون دلار برای باراک اوباما شده اند.

همچنین بانک انگلیسی بارکلیز توسط لابی گر های این بانک به کمپین انتخاباتی دو نامزد رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک های مالی رسانده است.