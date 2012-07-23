صداوسیما علاقه ندارد با فدراسیون تعامل کند/ دریافت نامه 500 میلیونی!

علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مذاکره مسئولان فدراسیون فوتبال و صداوسیما و همچنین شکایت شرکت تبلیغاتی طرف قرارداد فدراسیون فوتبال از سازمان لیگ به دلیل نحوه پوشش تصویری نامطلوب دیدار تیمهای فوتبال استقلال و آلومینیوم، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما در این هفته با مسئولان صداوسیما مذاکره خواهیم کرد و اگر با آنها به تفاهم نرسیم اجازه ورود دوربینهای تلویزیونی را درهفته دوم رقابتهای لیگ برتر نخواهیم داد و حتی اگر لازم باشد رقابتهای لیگ برتر را تعطیل میکنیم تا حقی از فوتبال در این خصوص ضایع نشود.
وی در همین خصوص افزود: باید در سیستم فوتبال ما درآمدزایی صورت گیرد تا باشگاهها بتوانند حرکت کنند. ما که نمیخواهیم از صداوسیما پول اضافهای بابت حق پخش تلویزیونی رقابتهای لیگ برتر بگیریم بلکه فقط حق فوتبال و باشگاهها را میخواهیم.
کفاشیان در پاسخ به این پرسش که "آیا صداوسیما بابت تبلیغات قبل، بین و بعد از پخش مستقیم رقابتهای لیگ برتر در شبکههای سراسری و استانی حدود 180 میلیارد تومان درآمد دارد؟"، اظهار داشت: این موضوعات به گوش ما نیز رسیده و حتی آن را با مسئولان صداوسیما در میان گذاشتهایم اما آنها در پاسخ ما میگویند که درآمدشان از طریق پخش رقابتهای لیگ برتر در شبکههای سراسری و استانی 180 میلیارد تومان نیست و شاید فقط یک دهم این مبلغ باشد.
وی افزود: ما هم در پاسخ به مسئولان صداوسیما گفتیم این آگهیها را در اختیار ما قرار دهید تا درآمدزایی کنیم و بخشی از آن را به شما میدهیم. آنها نیز در پاسخ به ما گفتند این موضوع باید دست صداوسیما بوده و مبتنی بر سیاستهای کاری این سازمان باشد.
رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: به نظر میرسد صداوسیما علاقهای ندارد که تعاملی در خصوص افزایش حق پخش تلویزیونی با فدراسیون فوتبال داشته باشد و میخواهد مبلغ حق پخش تلویزیونی را در حد فصل قبل رقابتهای لیگ برتر نگه دارد.
وی تصریح کرد: با اینکه ما با صداوسیما قراردادی نداشتیم اما حسن نیت خود را نشان دادیم تا این سازمان بتواند هفته نخست دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر را تحت پوشش قراردهد اما مسئولان صداوسیما در خصوص پخش مستقیم دیدار تیمهای استقلال و آلومینیوم حسن نیتی نشان ندادند.
کفاشیان در خصوص مبلغ مورد اختلاف بین صداوسیما و فدراسیون فوتبال برای حق پخش تلویزیونی دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر گفت: ما با یک شرکت تبلیغاتی خصوصی قرارداد بستهایم و در این راستا کف درآمد پیش بینی شده برای دریافت حق پخش تلویزیونی را در دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر 5/3 میلیارد تومان پیش بینی کردیم. بنابراین کف آنچه مدنظر ما برای رقابتهای این فصل لیگ برتر است، 17 میلیارد تومان است.
وی در خصوص درخواست غرامت 500 میلیون تومانی شرکت تبلیغاتی طرف قرارداد فدراسیون فوتبال از سازمان لیگ گفت: نامه درخواست غرامت 500 میلیونی به دست ما رسیده است و این شرکت تبلیغاتی تاکید دارد که بخش عمدهای از تبلیغات پیرامون زمین چمن در جریان دیدار تیمهای فوتبال استقلال و آلومینیوم به تصویر کشیده نشد و ادعای خسارت 500 میلیون تومانی هم کرده است. این شرکت برای دریافت غرامت به سازمان لیگ نامهای ارسال کرده و رونوشت آن را نیز در اختیار صداوسیما قرار دادهاند که ما نیز قطعا موضوع این غرامت را با مسئولان صداوسیما مطرح خواهیم کرد.
کفاشیان تاکید کرد: مطمئن باشید پخش نشدن رقابتهای لیگ برتر توسط صداوسیما به ضرر فدراسیون فوتبال نخواهد شد و خطری نیز در خصوص کسر امتیاز ایران در AFC ما را تهدید نمیکند بلکه در این بین خود صداوسیما متضرر خواهد شد. این موضوع حتی باعث میشود که حضور تماشاگران در ورزشگاهها به مراتب بیشتر از گذشته شود. ما نیز راههایی را برای توزیع دی وی دیها و نوارهای مربوط به این رقابتها را نیز در نظر گرفتهایم و از این طریق نیز میتوانیم درآمدزایی کنیم.
وی در واکنش به اینکه مسئولان صداوسیما در اظهارنظرهایی گفتهاند در صورتی مبلغ مورد نظر فدراسیون را برای حق پخش خواهند داد که تبلیغات پیرامون زمین چمن ورزشگاه نیز در اختیار آنها قرار گیرد، گفت: مطمئن باشید هیچگاه چنین شروطی را برای دریافت آنچه که حق ماست قبول نمیکنیم.
