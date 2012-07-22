469 فقره وام قرض الحسنه به مددجویان شهرستان دنا پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی امینی افزود: این وام ها در زمینه های کارگشایی، مسکن و خودکفایی به مددجویان تحت حمایت و غیر مددجویان برای حل مشکلات مالی پرداخت شد.

وی بیان داشت: یکی از اهداف کمیته امداد در ارائه خدمات به خصوص وام، در نظر گرفتن رعایت حال مددجویان و جلوگیری از فشار مالی به این خانواده‌ها است و از این رو پرداخت‌ها به صورت قرض‌الحسنه و بدون کارمزد است.

امینی عنوان کرد: در زمینه خدمات ‌رسانی به محرومین، بیشتر به توانمندسازی خانواده ها از طریق اشتغالزایی توجه می‌شود تا در آینده شاهد خودکفایی این خانواده‌ها در تمام عرصه‌ها از جمله کار و تولید باشیم.

مدیر کمیته امداد دنا همچنین بیان داشت: با توجه به شعار بهداشت در پیشگیری از بیماریها، برای ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان و رعایت اصول بهداشت فردی به 970 نفر از دانش‌آموزان مددجوی این نهاد، کالاهای بهداشتی مانند مسواک، خمیر دندان و صابون اهداء شد.

وی یادآور شد: یکی از وظایف کمیته امداد ترویج سلامت مددجویان تحت حمایت با رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری‌ها است.

کمک خیر چرامی به کلاسهای اوقات فراغت مددجویان

مدیر کمیته امداد شهرستان چرام گفت: یک ساختمان دوطبقه مجهز به امکانات مناسب برای فعالیت کانون های تابستانه به مدت دو ماه به صورت رایگان در اختیار کمیته امداد شهرستان چرام قرار گرفت.

علی حسن مظاهری افزود: با پیگیریهای به عمل آمده و تشریح فعالیت های کانون برای خیرین، یکی از افراد خیر و نیکوکار ساختمان آموزشی خود را که مجهز به تمام امکانات آموزشی است به مدت دو ماه در اختیار این نهاد قرار داد.

وی بیان داشت: این ساختمان مجهز به کارگاه آموزش کامپیوتر، نقشه کشی، فضای آموزشی برای تشکیل کلاسهای قرآن، احکام و سایر رشته ها باظرفیت 100 نفر دانش آموز است.

مظاهری افزود: ارزش ریالی مساعدت این خیر بیش از بیست میلیون ریال است.

وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت خیرین و نیکوکاران بتوان در راستای گسترش فرهنگ و معارف اسلامی و همچنین آموزش مهارت های فنی حرفه ای برای کمک به خانواده های تحت حمایت و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان گامهای موثری برداریم.

جمع آوری مبلغ 690میلیون ریال صدقه توسط کمیته امداد شهرستان بهمئی

مدیر کمیته امداد شهرستان بهمئی گفت: سال گذشته مردم خیر و نیکوکار شهرستان بهمئی مبلغ 690 میلون ریال صدقه درقالب صندوق های صدقات کمیته امداد به این نهاد کمک کردند.

محمد محمدی افزود: تعداد پنج هزار صندوق کوچک و بزرگ در این شهرستان نصب شده، که مبلغ فوق از این تعداد صندوق جمع آوری شد.

وی با اشاره به اینکه میزان صدقات و کمکهای مردمی رو به افزایش است، عنوان کرد: کمک های مردمی حاکی از اعتقاد آنان به احسان و انفاق و تلاش برای رفع فقر و محرومیت از چهره جامعه است.

محمدی تاکید کرد: کمک های مردمی جمع آوری شده از طریق صندوق های صدقات در جشن ها و مراسم خاص دراختیار مددجویان تحت حمایت قرار می گیرد.