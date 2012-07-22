56 باب کتابخانه عمومی آذربایجان غربی به نرم افزار مدیریت مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس فرحبخش ظهر یکشنبه در نشست خبری، ارتقای شیوه های خدمت رسانی و تسریع در روند فعالیتهای کتابخانه ای را از اهداف راه اندازی این نرم افزار عنوان کرد.

وی ادامه داد: کار تجمیع پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه ها و انتقال آنها بر روی سایت از اول تیرماه امسال آغاز شده و در بیست و هشتم تیرماه به پایان رسیده است .

فرحبخش گفت: با توجه به وجود بستر لازم به لحاظ فناوری در استان و امکانات گسترده نرم افزار جدید نسبت به نرم افزار قبلی، این تعداد از کتابخانه های عمومی این استان در مرحله اول اجرای طرح در کشور، از این نرم افزار بهره مند شدند .

وی اضافه کرد: امکان ایجاد فهرستگان کشوری، RFID ) هوشمندسازی)، امکان ارسال درخواست عضویت، جستجوی منابع مورد نیاز در فهرست مشترک کتابخانه های عمومی کشور یا کتابخانه عمومی مورد نظر، رزرو منابع درخواستی، رف خوانی مکانیزه، مدیریت مجازی کتابخانه و فهرست نویسی یکسان از جنبه تخصصی از مزایای عمده این نرم افزار هستند .

وی افزود: گزارش گیری از فعالیتهای کتابخانه ها به تفکیک میزان عضویت، امانت و دیگر خدمات در این نرم افزار به صورت لحظه به لحظه امکان پذیر بوده و این نرم افزار امکان اطلاع رسانی گسترده از جمله اعلام زمان انقضای عضویت جهت تمدید کارت، اتمام مدت امانت، بازگشت منابع رزرو شده به کتابخانه را از طریق ایمیل با اعضای کتابخانه فراهم می کند .

فرحبخش، امکان جستجو در کتابخانه های دانشگاهی و برخی کتابخانه های تخصصی سازمانها و آگاهی از منابع آنها، برای اعضای کتابخانه های عمومی را از دیگر مزایای این نرم افزار خواند و افزود: عموم مردم با عضویت در این شبکه می توانند از امکانات سایت استفاده کنند ولی فقط اعضای کتابخانه می توانند از خدمات و امکانات کتابخانه مورد عضویت خود بهره مند شوند .