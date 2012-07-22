محمد حاج ملا عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با تاکیدات مقامات کشوری و استانی و تکالیف قانونی در رابطه با مستند سازی اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی، سال گذشته و امسال با پیگیری مستمر و مجدانه واحد حقوقی اداره کل اخذ سند همه مجموعه ها و اماکن ورزشی در دستور کار قرار گرفت.



همکاری تنگاتنگ کمیسیون مستند سازی اموال غیر منقول نهاد ریاست جمهوری



وی ادامه داد: خوشبختانه به حول قوه الهی و با همکاری تنگاتنگ کمیسیون مستند سازی اموال غیر منقول نهاد ریاست جمهوری، استانداری قم، دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان، اداره ثبت اسناد و املاک استان قم و مساعدت مدیر کل ورزش و جوانان استان قم، سند مالکیت مجموعه های ورزشی 15 خرداد، شهدای هفتم تیر و تختی اخذ شد.



مدیر حقوقی اداره کل ورزش و جوانان استان قم بیان داشت: می‌توان به قاطعیت عنوان کرد اقدامات صورت پذیرفته در طول فعالیت این اداره کل بی‌سابقه و شاید در کل کشور کم سابقه باشد و همچنین این نکته حائز اهمیت است که همکاران واحد حقوقی خانم اعرابی و آقای طیبان در دفتر حقوقی اداره کل زحمات وصف نشدنی در این ایام متحمل شدند که بر خود واجب می دانم از ایشان و تمامی ارگان‌ها و اشخاصی که در این رابطه نقش موثری ایفاء کردند به سهم خود تقدیر کنم.



بهره برداری از چندین طرح ورزشی تا پایان سال



وی در ادامه اظهار داشت: از ابتدای سال جاری و با تخصیص اعتبارات استانی و ملی مصوبات سفر مقام معظم رهبری که در اقدامی بی سابقه مراحل برگزاری مناقصه 12 پروژه عمرانی در اداره کل آغاز شد که خوشبختانه تمامی مراحل مناقصه از جمله برگزاری و انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی از ابتدای سال جاری آغاز شده است.



ملاعسگری ابراز امیدواری کرد تا پایان سال استخر بانوان پردیسان، سالن باستانی پوریای ولی مجموعه جواد الائمه، استخر جهان پهلوان تختی مجموعه ورزشی تختی و سه سالن روستایی در روستاهای باقر آباد بخش جعفریه، لنگرود بخش کهک و قمرود بخش مرکزی به بهره‌برداری برسد.



مدیر حقوقی اداره کل ورزش و جوانان استان قم همچنین طرح‌های آماده افتتاح این اداره کل در آینده نزدیک را چمن مصنوعی ورزشگاه‌های شهید حیدریان، شهدای هفتم تیر و شهدای نیروگاه و چمن مصنوعی روستای خاوه بخش کهک عنوان کرد.