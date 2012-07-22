توسعه شهرستان آوج نیازمند همراهی مدیران استان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله موسوی ظهر یکشنبه در دیدار با ناطق معین الدین مدیر تعاون روستایی استان قزوین که در محل فرمانداری شهرستان آوج برگزار شد اظهارداشت: وجود پتانسیل هایی مانند آبهای سطحی مناسب و اراضی مرغوب زمینه مساعدی را برای توسعه در بخش کشاورزی این شهرستان فراهم کرده است.

وی یادآورشد: با توجه به اینکه شهرستان آوج دارای بستر های فراوانی برای فعالیت است، تشکلهای تعاون روستایی با حفظ رشد و توسعه در بخش کشاورزی و اقتصادی می توانند از فرصتهای پیش آمده در سند توسعه کشاورزی استفاده بهینه کنند و با استفاده از پتانسیل های بسیار مناسب آوج، در توسعه و پیشرفت شهرستان آوج نقش بسزایی داشته باشند.

همچنین در پایان این دیدار شبکه تعاون روستایی با حضور در بخشداری و جهاد کشاورزی آوج از زحمات و تلاشهای بخشدار مرکزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آوج تقدیر و تشکر کردند.

شهرستان جدید آوج واقع در جنوب غربی استان قزوین است که پیش از این از توابع شهرستان بویین زهرا بود.

شهرستان آوج از ترکیب بخش های مرکزی شامل دهستان های شهید آباد، خرقان غربی و حصار ولی عصر و بخش آبگرم شامل دهستان های خرقان شرقی و آبگرم تشکیل شده است.