نوزدهمين دوره جوايز موسيقي «گوست ترين» آغاز شد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، نوزدهمين دوره اهداي جايزه «گوست ترين» (قطار روح) از روز گذشته در هاليوود آغاز شده است.

تا كنون «اوشر» خواننده معروف انگليسي توانسته نامزد 4 جايزه شود كه اين جوايز شامل بهترين خواننده راك مرد، بهترين كار گروهي، بهترين دونوازي با آلشيا كيتز و بهترين قطعات رپ مي شود. او همچنين نامزد عنوان بهترين خواننده مرد سال نيز شده است.

در كنار او « آليشيا كيتز» نيز نامزد سه جايزه شده كه از جمله آنها مي توان به جايزه بهترين خواننده رپ، بهترين همخواني و همچنين بهترين كار گروهي اشاره كرد.

در كنار اين جوايز كلوپ آيس نيز از يك عمر فعاليت هنري كوئينسي جونز تقدير مي كند.

اوشر كه براي اولين بار نامزد اين جايزه جهاني شده است در اين باره گفت: من بسيار خوشحالم كه براي اولين بار در عمر هنري ام توانستم نامزد اين جايزه بزرگ موسيقي بشوم. درست است كه اين اولين جايزه اي نيست كه من كسب كرده ام اما از اين پس بيشتر به آينده ام اميدوارم و دلم مي خواهد كه طرفدارانم را براي هميشه راضي نگاه دارم، چون تنها انها هستند كه با تشويق هايشان دلم را گرم مي كنند.

آليشيا كيتز كه خودش در اين جشنواره نتوانست بيشتز از يك روز حاضر شود و امروز خبر نامزدي اش را براي درافت سه جايزه شنيد، گفت: ازاينكه يك بار ديگر «گوست ترين» مرا لايق دريافت اين جايزه دانسته بسيار متشكرم و هرچند آنجا حاضر نيستم اما عميقا خوشحالم.

گفتني است كه اين جشنواره تا فردا ادامه دارد و نتايج نهايي آن فردا شب مشخص مي شود.