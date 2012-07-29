  1. اقتصاد
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

جزئیات نصب 6دستگاه باروری ابر در دریاچه ارومیه/ تصویب3200میلیارد اعتبار خشکسالی

جزئیات نصب 6دستگاه باروری ابر در دریاچه ارومیه/ تصویب3200میلیارد اعتبار خشکسالی

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو از تصویب 3200 میلیارد تومان برای باروری ابرها در هیئت وزیران خبر داد و گفت: 6 دستگاه سامانه یونیزاسیون برای باروری ابرها در بخش غربی دریاچه ارومیه نصب شد.

علیرضا دایمی در گفتگو با مهر از اختصاص 3 هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار برای مقابله با خشکسالی و باروری ابرها در بخش آب بر اساس تاکید رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران خبر داد و گفت: امیدوارم این منابع بتواند عامل موثری در آبرسانی و حل معضلات آب باشد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با تاکید بر اینکه اعتبار مصوب شده در نشست هیئت وزیران در ارتباط با خشکسالی در بخش امور مطالعاتی نیز هزینه می شود، اظهار داشت: در این نشست، گزارشی از وضعیت خشکسالی ها و 5 سال خشکسالی پیاپی در کشور و همچنین کاهش منابع آب سطحی ارائه شد.

دایمی با اشاره به اینکه مقرر شد که از این پس استانداری ها در مدیریت مصرف آب مداخله بیشتری داشته باشند، افزود: شورای پژوهشی معاونت آب در موسسه تحقیقات آب نیز ایجاد خواهد شد که هدف از تشکیل آن انجام کارهای تحقیقاتی متمرکز است و این شورا می تواند ابزاری برای حل مشکلات عدیده بخش آب کشور شود.

وی همچنین از نصب 6 دستگاه سامانه یونیزاسیون برای باروری ابرها در بخش غربی دریاچه ارومیه خبر داد و بیان داشت: این دستگاه ها که به صورت آزمایشی توسط سازمان محیط زیست نصب شده به تازگی فعال شده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، بیان داشت: این دستگاه ها از طریق جمع آوری رطوبت هوا ایجاد بارش می کنند که به صورت آزمایشی و پایلوت در چند نقطه نصب شده اند و در صورتی که جواب دهند عملیاتی می شوند.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، گفت: سازمان محیط زیست قصد دارد در صورت مطلوب بودن نتیجه این فناوری، تعداد 600 دستگاه از آنها را در نقاط مختلف راه اندازی کند.

کد مطلب 1655615

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