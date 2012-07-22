مذاکرات با 1+5 را ادامه می دهیم/توانایی تامین سوخت زیر دریایی را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه مراسم سالگرد شهید داریوش رضایی نژاد که صبح امروز در محل این سازمان برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این باره که روند مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 پس از مذاکرات کارشناسی استانبول چگونه خواهد بود، گفت: ما از مذاکره در هر شرایطی استقبال می کنیم.

وی افزود: ما در برابر تحریم مقاومت می کنیم.

به گفته عباسی در بحث های کارشناسان و متخصصان آنها استدلال های محکمی نداشته اند و زمان لازم به آنها داده شده که بروند و فکر کرده و از این شرارت ها دست بردارند.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطر نشان کرد: ما محکم بر سر مواضع خود ایستاده ایم و به مذاکرات ادامه می دهیم تا با یک راهکار منطقی به نتیجه برسیم.

وی افزود: به هر حال ما اصول منطقی داریم و از حقوق کشورمان دفاع می کنیم. آنها هم اگر حقوق ما را بپذیرند و حاضر شوند با ما تعامل سازنده داشته باشند مطمئنا در مذاکرات به نتیجه می رسیم.

وی درباره مذاکرات آتی نیز گفت: مقاماتی که در مذاکره شرکت می کنند ماموریت دارند تا در این باره اظهار نظر کنند.

عباسی در پاسخ به سئوالی در این باره که آیا میزان تولید سوخت 20 درصدی کشورمان افزوده شده است یا خیر، بیان کرد: سوخت 20 درصد همان است که بازرسان آژانس اندازه گیری کرده اند و مطابق آن گزارش و همان اندازه ای که اعلام شده و البته یک مقداری بیشتر که میزان دقیق آن را نمی دانم سوخت تولید می شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: این میزان افزایش را بهتر است کارشناسان رسمی اعلام کنند اما روند تولید سوخت همان میزان مورد نیاز است و کمتر و یا بیشتر از آن تولید نمی کنیم.

وی درباره ساخت مجتمع سوخت نیز گفت: چهارمین مورد تولید شده و تحویل رآکتور داده شده است و در حدود 4 تا 5 مگاوات کارکرد دارد که در بخش های لازم که سوخت نیاز دارد تامین می شود. در حال حاضر نیز کارهای تحقیقاتی در حال انجام است و فعلا با همین چند مجموعه سوخت انجام می دهیم.

عباسی در مورد افتتاح نیروگاه بوشهر که روس ها شهریورماه را برای آن اعلام کرده اند بیان کرد: این موضوع را کاملا تایید نمی کنم که اواخر مرداد نیروگاه بوشهر افتتاح شود و روسها هم بهتر است اعلام نکنند چرا که این یک کار تجربی است و ما حوصله لازم را داریم که مطابق استانداردها و رعایت ایمنی پیمانکار روس جلو برود.

وی افزود: عجله ای نداریم و تا زمانی که پیمانکار کاملا مطمئن نباشد و بتوانیم روی برق پایدار حساب کنیم این نیروگاه را راه اندازی نخواهیم کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره گفته های MI6 در این باره که اگر در سال 2008 جلوی ایران را نمی گرفتیم ایران اکنون به سلاح هسته ای دست پیدا کرده بود، گفت: آنها رقمی نیستند که بخواهند جلوی پیشرفت های کشور ما را بگیرند.

عباسی خاطر نشان کرد: ما اصلا به دنبال سلاح هسته ای و موارد مشابه نبوده ایم همانطور که در دوران دفاع مقدس هم به دنبال سلاح کشتار جمعی نبوده ایم.

وی افزود: آنها می دانند که ما برنامه نظامی هسته ای نداریم و این اقدامات آنها بیشتر بهانه ای است که جلوی پیشرفت کشور ما را بگیرند که تا کنون نیز موفق نشده اند و در آن زمینه هایی که آنها نمی خواستند ما موفق باشیم کاملا موفق بوده ایم و حتی می توانیم تجارب خود را در اختیار کشورهای دیگر بگذاریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی خطاب به ام آی 6 و سایر مقامات مشابه در کشورهای غربی اظهار داشت: به آنها توصیه می کنم که حرف زیادی نزنند و ملت ایران با این حرف ها اصلا عقب نشینی نمی کند. MI6 اطلاعات را راجع به افراد جمع آوری می کند و من می توانم بگویم که در مورد ترور دانشمندان ما یکی از عوامل مثور و تاثیرگذار دستگاه جاسوسی خارجی انگلستان بوده است.

عباسی در این باره که رسانه های فرانسوی اعلام کرده اند حملات سایبری شدیدی در رآکتور هسته ای ایران وارد می شود و آیا سازمان انرژی اتمی در این باره اقداماتی را اندیشیده است، گفت: ما در سالهای گذشته نیز حملات سایبری داشته ایم به این دلیل که اساسا سیستمی که کشورها در دنیا پیاده کرده اند مانند افرادی است که کار فروش مواد مخدر را انجام می دهند.

وی افزود: آنها مردم را معتاد می کنند تا کارهایشان را انجام دهند و آنها را به بردگی بگیرند. در بحث الکترونیک نیز کشورهای غربی به همین صورت کار کرده اند. در سالهای گذشته نرم افزار نوشته و شبکه جهانی به گونه ای عمل کرده است که می تواند به کشورهای زیادی آسیب بزند.

عباسی تصریح کرد: هر بار که کشورها مطابق منافع آنها حرکت نمی کنند جنگ جدیدی را در دنیا به راه می اندازند و جمهوری اسلامی ایران نیز آشکار کننده این جنگ در کل کره زمین بوده و با مواجهه با تحریم ها و خرابکاری های صنعتی و عوامل تروریستانه آنها نشان داده که این کشورها می خواستند چه نظم نوینی در دنیا داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در گذشته نیز با اینگونه حملات سایبری مواجه بوده ایم، بیان کرد: ما توانسته ایم آنها را دفع کنیم اما اگر بخواهند به اینگونه اقدامات ادامه دهند متقابلا ضرباتی را از طرف ما خواهند دید.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سئوالی درباره طرح نمایندگان برای تامین سوخت هسته ای کشتی های ایرانی گفت: صراحتا نشنیده ام که نمایندگان طرحی برای تامین سوخت هسته ای کشتی ها بدهند بلکه ذکر شده که آنها پیشنهاداتی را مطرح کرده اند که کشتی های ایرانی بتوانند بدون نیاز به سوخت گیری در مسیرهای طولانی حرکت کنند و این نیز بیشتر به خاطر جلوگیری از تحریم ها بوده و در حقیقت برای جلوگیری از تحریم های عادی پیش بینی شده است تا تحریم ها نتوانند جلوی حرکت ناوگان ما را بگیرند.

عباسی ادامه داد: یکی از مسائلی که بتواند تامین کننده اینگونه سوخت ها باشد سوخت هسته ای است یعنی از راکتور هسته ای به جای موتورهای فعلی کشتی ها و زیر دریایی ها استفاده شود که در این باره گزارش هایی وجود دارد و اگر لازم باشد و دولت جمهوری اسلامی در این مورد تصمیم گیری کند و خواست مردم باشد ما در سازمان انرژی اتمی مشکلی برای پیگیری این طرح نداریم.

وی در این باره که سوخت زیر دریای های آمریکا با این شرایط 90 درصد است و اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید سوخت بالای 20 درصد داشته باشیم و آیا این اقدام حساسیت بین المللی ایجاد نمی کند، بیان کرد: لزوما اینطور نیست که به سوخت بالای 20 درصد نیاز داشته باشیم. حتی در شناورهای دریایی رآکتورهایی استفاده می شدند که با سوخت 3.5 تا 5 درصد کار می کنند اما این رآکتورها بزرگ هستند و اگر منظور استفاده از زیر دریایی یا موتورهایی باشند که بخواهند تعمیر شوند نیاز به اورانیوم با غنای بالاتر خواهیم داشت.

عباسی تاکید کرد: مطمئنا اگر زمانی بخواهیم این کار را انجام دهیم همکاری هایی با آژانس خواهیم داشت تا در موقع لزوم سوخت را در اختیار ما بگذارد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این سوخت را از آژانس خریداری می کنیم، بیان کرد: آژانس تامین کننده و فروشنده نیست. ما نیز فعلا برنامه خاصی برای این کار نداریم البته قابلیت طراحی رآکتورهایی را که بتوانند در شناورها کار کنند را داریم و می توانیم در این زمینه برنامه ریزی کنیم.

وی افزود: اگر بخواهیم رآکتور با حجم کوچک داشته باشیم باید به دنبال سوخت های اورانیوم بالاتر برویم که محاسبات و مطالعات اولیه نشان داده که ما در ابتدا قصد این کار را نداریم و سوخت بالای 20 درصد تولید نمی کنیم ولی اگر نیازمان باشد اول نیاز خود را به جامعه جهانی اعلام می کنیم.

عباسی تصریح کرد: جامعه جهانی واقعی هم اکنون آژانس است و ما این امر را به آژانس اعلام می کنیم که این نیاز کشور ماست تا آژانس به کشورهایی که این امکان را دارند توصیه کند که تکنولوژی را اول در بخش های طراحی محیط زیست در اختیار ما قرار دهد چرا که این کشتی ها و زیر دریایی ها در دریای آزاد حرکت خواهند کرد و موضوع محیط زیست بسیار حائز اهمیت است.

وی دراین باره که اگر آژانس سوخت بالای 20 درصد را در اختیارمان قرار نداد چه اقدامی می کنید، گفت: در این باره در آن زمان تصمیم گیری خواهیم کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین درباره همکاری های این سازمان با وزارت اطلاعات برای حفاظت از دانشمندان هسته ای نیز گفت: کل نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در این مدت زحمات بسیاری کشیده اند وگرنه شاهد شهدای بیشتری در صنعت هسته ای و سایر فناوری های رو به رشد در کشور بودیم.

وی افزود: خوشبختانه انسجام خوبی وجود دارد و کمیته های مشترک ضد تروریست تشکیل داده ایم و به خوبی توانسته ایم با آنها مقابله کنیم.

عباسی تاکید کرد: دستگیری های اخیر نیز محصول کار مشترک نیروهای امنیتی و انتظامی و دستوراتی است که قوه قضائیه داده است.