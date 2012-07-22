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۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

نقیب زاده تاکید کرد:

سریال تلویزیونی "شهید دوران" ساخته شود

سریال تلویزیونی "شهید دوران" ساخته شود

شیراز - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر شیراز از مسئولان شهر شیراز و استان فارس خواست تا هرچه سریعتر نسبت به ساخت سریال تلویزیونی "شهید دوران" اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا نقیب زاده بعد از ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: شخصیت هایی مثل "شهید دوران" به استان فارس تعلق ندارند بلکه این افراد بزرگانی برای کشور هستند.

وی تصریح کرد: شناساندن روحیه و نوع زندگی این بزرگان برای جوانان لازم است که در این میان مسئولین استان و شهر شیراز باید برنامه ریزی صحیح و درستی را ارایه کنند.

عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نصب "گاردریل" باعث دگرگونی چهره شهر شیراز شده، یادآور شد: ایجاد امنیت برای مردم شهر شیراز لازم است اما مسئولین شهری باید به فکر توسعه و زیبایی فضای شیراز نیز باشند.

نقیب زاده تصریح کرد: نصب "گاردریل" در شیراز به گونه ای شده که در تمام سطح شهر شاهد نصب اینگونه موانع هستیم.

وی یادآور شد: باید در استفاده از تجهیزات حفاظتی دقت فراوان شود زیرا شیراز شهر تمدن و فرهنگ است.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: تاکید بر ایمن سازی خیابان ها و نقاط مختلف شهر شیراز لازم است اما باید توجه داشت فضای شهری نباید به گونه ای دیگر تبدیل شود.

نقیب زاده افزود: تجارب ملی و بین المللی با استفاده از چنین تجهیزاتی در سطح شهر هماهنگی ندارد.

وی افزود: اگر ادعای جایگاه فرهنگی و تمدن ساز داریم باید شخصیت شهر را حفظ کنیم.

کد مطلب 1655624

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