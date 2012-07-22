سریال تلویزیونی "شهید دوران" ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا نقیب زاده بعد از ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: شخصیت هایی مثل "شهید دوران" به استان فارس تعلق ندارند بلکه این افراد بزرگانی برای کشور هستند.

وی تصریح کرد: شناساندن روحیه و نوع زندگی این بزرگان برای جوانان لازم است که در این میان مسئولین استان و شهر شیراز باید برنامه ریزی صحیح و درستی را ارایه کنند.

عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نصب "گاردریل" باعث دگرگونی چهره شهر شیراز شده، یادآور شد: ایجاد امنیت برای مردم شهر شیراز لازم است اما مسئولین شهری باید به فکر توسعه و زیبایی فضای شیراز نیز باشند.

نقیب زاده تصریح کرد: نصب "گاردریل" در شیراز به گونه ای شده که در تمام سطح شهر شاهد نصب اینگونه موانع هستیم.

وی یادآور شد: باید در استفاده از تجهیزات حفاظتی دقت فراوان شود زیرا شیراز شهر تمدن و فرهنگ است.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: تاکید بر ایمن سازی خیابان ها و نقاط مختلف شهر شیراز لازم است اما باید توجه داشت فضای شهری نباید به گونه ای دیگر تبدیل شود.

نقیب زاده افزود: تجارب ملی و بین المللی با استفاده از چنین تجهیزاتی در سطح شهر هماهنگی ندارد.

وی افزود: اگر ادعای جایگاه فرهنگی و تمدن ساز داریم باید شخصیت شهر را حفظ کنیم.