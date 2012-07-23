به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره از دورههای آموزشی مهارتهای زندگی از طریق قصه و بازیهای سنتی ایرانی برای والدین، مربیان کودک و دانشجویان از اواسط مردادماه امسال آغاز خواهد شد. در این دورهها آموزش گسترده شیوههای قصهگویی تدریس میشود که شیوه صحیح بیان یکی از نمونههایی است که در این دورهها مطرح میشود.
دانشجویانی علاقهمندی که در این دورهها شرکت کردهاند، بیشتر از دانشجویان دانشگاه تهران یا دانشگاه علامه طباطبایی بودهاند. تغییر دیدگاه جاری نسبت به سیستم آموزشی، خودشناسی مربیان و در مرحله بعد، بیان قصهگو در کنار مبانی علوم اجتماعی از مباحثی هستند که در این دورهها مطرح میشوند.
دورههای آموزشی مهارتهای زندگی از طریق قصه و بازیهای سنتی ایرانی به همت انتشارات بازی و قصه و با سرپرستی ناهید مهدوی اصل برگزار میشود. این ناشر بانی برگزاری این دورههای آموزشی است و قرار است موسسه فرهنگی رشد و توسعه مادر و فرزند را با هدف برگزاری این دورهها بع ثبت برساند. در صورت تشکیل این موسسه و اخذ مجوز از وزارت کار، هنرجویان و متقاضیان دورههای آموزشی، پس از طی دوره، مدرک وزارت کار را دریافت خواهند کرد.
ششمین مرحله این دورهها که با همکاری سازمان شهرداری تهران برگزار میشود، از پانزدهم یا بیستم مرداد آغاز شده و مانند روال گذشته به مدت یک هفته و به صورت فشرده برپا خواهد شد. ساعات برگزاری این دورهها از ساعت 17 تا 20 خواهد بود و مکان برپایی کلاسهای آموزشی دوره نیز با توجه به میزان استقبال ساکنان محلات تهران از این دوره، تعیین میشود.
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