محمدعلی طالبی کارگردان و نویسنده سینمای ایران در ارتباط با پخش مجدد مجموعه تلویزیونی "گل پامچال" هم گفت: خوشبختانه پخش مجدد این مجموعه با استقبال خوبی روبرو شده و در این ارتباط تماس‌های زیادی داشته‌ام. به نوعی بازپخش این مجموعه تلویزیونی خاطره‌های زیادی را دوباره زنده کرد.

محمدعلی طالبی در پشت صحنه "گل پامچال"

کارگردان و تهیه‌کننده "گل پامچال" در ادامه با انتقاد از کیفیت بازپخش این مجموعه گفت: بهتر بود قبل از پخش مجدد این مجموعه با سازندگان آن هم تماس می‌گرفتند. این مجموعه در دوره‌ای در صداوسیما دچار ممیزی و حذفیات شد و حتی تیتراژ آن هم به‌هم خورد. متأسفانه در حال حاضر همین نسخه دوباره روی آنتن رفته‌است.

طالبی افزود: اگر قبل از پخش مجدد "گل پامچال" ما را در جریان می‌گذاشتند و مشورت می‌کردند امکانش بود که کپی اصل را بررسی کنیم و نسخه کامل‌تر و باکیفیت‌تری را روی آنتن بفرستیم. متاسفانه حتی پایان‌بندی قسمت‌های این مجموعه هم توسط افرادی انجام می‌شود که کاملا سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

نمایی از سریال "گل پامچال"

وی درباره پیگیری این موضوع از طریق مسئولان تلویزیون گفت: در این کشور قانون کپی‌رایت رعایت نمی‌شود. من به عنوان کارگردان و تهیه‌کننده این مجموعه را کار کرده‌ام و طبق قانون کپی رایت در هر نوبت پخش باید حق و حقوقی به سازنده اصلی تعلق بگیرد. در این شرایط حقوق مادی و معنوی این آثار رعایت نمی‌شود.

سال گذشته برای فیلم سینمایی "تنهایی دریا" درخواست پروانه ساخت به وزارت ارشاد ارائه کردم که متاسفانه بدون هیچ دلیلی مجوز آن صادر نشد. طبق شواهد فیلم هیچ مشکل ممیزی نداشته است اما مسئولان با آن برخورد سلیقه‌ای ترجیح داده‌اند برای آن مجوز ساخت صادر نشود.

وی افزود: به همین دلیل فعلا برنامه‌ای برای کار در سینما ندارم. در این فاصله ممکن است یک کار تلویزیونی را کلید بزنم اما هنوز این کار هم خیلی قطعی نیست.

طالبی در پایان درباره سرانجام اکران فیلم سینمایی "باد و مه" که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر روی پرده رفته بود گفت: برای اکران این فیلم در طرح مخاطب خاص با محمد درمنش مسئول اجرای این طرح صحبت‌هایی کرده بودم که متأسفانه وضعیت ادامه این طرح نیز هنوز مشخص نیست.