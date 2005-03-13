شرق شناسان اروپايي از تماشاي آثار نگار گري ايران حيرت كردند

" شراره صالحي " نقاش و پژوهشگر و دبير كنفرانس بين المللي شاهكارهاي نگارگري ايران با بيان اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار تجسمي " مهر " گفت : برگزاري اين كنفرانس را واقعه اي تاريخي مي دانم . چرا كه شركت كنندگان وسخنرانان اين كنفرانس بين المللي ، متشكل از آدم هاي شاخص بودند و هريك درباره نقاشي و تاريخچه نگارگري ايراني ، سوابق مطالعه گسترده اي داشتند.

وي در پاسخ به اين سوال كه شرق شناسان براساس چه پارامترهايي انتخاب شدند و به ايران آمدند . اظهار داشت : من از دو سال پيش ، از طريق اينترنت سعي مي كردم افرادي كه در بخش هاي تحقيقاتي شرق شناسي فعاليت مي كردند را جستجو و پيدا كنم . به دنبال اين جستجو شصت نفر را جهت دعوت به ايران برگزيدم كه سي تاي آنها به دعوتم پاسخ مثبت دادند . سي نفر ديگر هم به دلايل داشتن برنامه هاي شخصي و بالابودن سن نتوانستند به ايران بيايند .

" صالحي " افزود : به عنوان يك پژوهشگر با 25 نفر از اين آدم ها ، آشنا بودم ووقتي تعداد آنها را مزيد بر اين 25 نفر ديدم ، بسيار تعجب كردم . شايد بهتر باشد بدانيد كثرت اين شرق شناسان ، ذوق وعلاقه مرا دو چندان كرد .

" صالحي " درباره واكنش شرق شناسان اروپايي بعد از تماشاي نمايشگاه شاهكارهاي نگارگري گفت : مهمانان اروپايي با يك اتفاق نظرواحد به اين نتيجه رسيده بودند كه نمايشگاه آثار نگارگري ايراني ، امري بي نظير و واقعه اي تاريخي بوده است و تا كنون مجموعه نفيسي از آثار نقاشي را يك جا نديده بودند . حتي پيشنهاد كردند تا در صورت توان ، منتخبي از آثار نمايشگاه ،درموزه ممالك ديگر نيز نمايش داده شود .

دبير كنفرانس بين المللي شاهكارهاي نگارگري ايران در پاسخ به اين پرسش كه درشرق شناسان اروپايي از ميان آثاري چون " وطرنامه تيموري " ، " خمسه نظامي " و " شاهنامه فردوسي " كدام يك از را اثري برجسته دانستند ؟ گفت : آنها معتقد بودند . هر كدام از اين آثار ،جذابيت هاي خاص خودشان را دارد ، واقعيت هم همين است . چرا كه خمسه نظامي به واسطه دارا بودن وجه غنايي و شاهنامه فردوسي به خاطر روايي وحماسي بودن از گنجينه هاي ادب پارسي هستند كه نمي توان ميان آنها تفاوتي قائل شد.

شايان ذكر است ، كنفرانس بين المللي شاهكارهاي نگارگري ايران شانزده اسفندآغازو به مدت دو روز با حضور 21 محقق ايراني و اروپايي ادامه داشت.