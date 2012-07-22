وجود 350 هزار حاشیه نشین مهاجر عامل مهم در تشدید ترافیک کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر مطاعی در جلسه شورای ترافیک که ظهر امروز در سالن جلسات استانداری و با حضور استاندار کرمانشاه و اعضای شورای ترافیک استان برگزار شد، اظهار داشت: باید تلاش کنیم با همکاری شهرداری، پلیس راهنمایی و رانندگی و اتوبوسرانی، کلاس های آموزشی به مدت 10 الی 15 روز برای رانندگان سطح شهر کرمانشاه اجرا شود.

وی همچنین زندگی حاشیه نشینی 350 هزار نفر از افرادی که از روستاها و شهرستان ها به کرمانشاه مهاجرت کرده اند را یکی دیگر از معضلات موجود ترافیکی دانست.

وی گفت: ما هر اندازه هم که فضاهای موجود در سطح شهر را افزایش دهیم بدون فرهنگ سازی مناسب نخواهیم توانست مشکل ترافیک شهر کرمانشاه را حل کنیم.

در این جلسه همچنین به بررسی مشکلات ترافیکی میدان امام خمینی، ده مجنون، میدان سپاه، چهارراه وکیل آقا و میدان مادر پرداخته شد و لزوم احداث تقاطع های غیر هم سطح میدان سپاه و میدان امام خمینی (ره) عنوان شد.

همچنین مشاور طراحی تقاطع غیر هم سطح ده مجنون در ادامه جلسه گفت: در بررسی که به مدت هفت روز از این تقاطع به عمل آمد مشاهده کردیم که در ساعات پیک، تقاطع ده مجنون دارای ترافیک بسیار سنگینی است.

وی وجود تصادفات بسیار در این محور را یکی از دلایل ضروری برای احداث تقاطق غیر هم سطح در این محور دانست و همچنین طرح پلان واریانت را برای چگونگی احداث این تقاطع در این جلسه به نمایش گذاشت.

مهندس مشاور تقاطع غیر هم سطح میدان امام خمینی شهر کرمانشاه نیز افزود: میدان امام خمینی یکی از میادین مهم شهر کرمانشاه است که دارای محدودیت هایی مانند: نزدیکی به فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی، مناطق مسکونی، زمین هایی با واگذاری کاربری آن و وجود مسجد و پمپ گاز در اطراف آن است.

وی وجود لوله های آب و فاضلاب شهری و گاز در عمق هفت متری زمین را از دیگر محدودیت های اجرای تقاطع غیر هم سطح میدان امام خمینی دانست.

وی در ادامه ابراز داشت: 27 درصد ترافیک این میدان از مسیر غربی به شرقی، 20 درصد شمال به جنوب، 31 درصد گردش به راست و 20 درصد گردش به چپ است.

مشاور تقاطع غیر هم سطح میدان امام خمینی نیز شش طرح برای اصلاح گره های ترافیکی این میدان پیشنهاد کرد.