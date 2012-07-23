محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 6 سال قبل تفاهمنامه ای با سازمان زندانها منعقد شد که دارای مفاد زیادی بود و یکی از موارد مندرج در آن نیز مربوط به نگهداری کودکان زنان زندانی در مراکز سازمان بهزیستی می شد .

وی گفت: از آن زمان تا کنون آمادگی برای انجام این کار از سوی بهزیستی وجود داشت که تا حدودی نیز با مراجعه سازمان زندانها انجام شده و همچنین در حال حاضر نیز آمادگی کامل برای این انجام این کار و نگهداری کودکان وجود دارد که اقدامات لازم را نیز انجام خواهیم داد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین در مورد راه اندازی مهد کودک در مجاورت زندان برای نگهداری کودکان زنان زندانی نیز تاکید کرد: در این خصوص نیز آمادگی کامل برای آموزش مربیان این مهدهای کودک و همچنین امور فنی و آموزشی مورد نیاز آنان را داریم.

به گفته نفریه، سازمان بهزیستی با راه اندازی مهد در مجاورت زندان که با پیشنهاد مرکز امور زنان ریاست جمهوری بوده مشکلی ندارد و هر زمان که سازمان زندانها تقاضا کند مجوز مهد را صادر می کند.