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۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۰

بلوچی در گفتگو با مهر:

برای 212 نفر از مددجویان استان سمنان اشتغال ایجاد شد

برای 212 نفر از مددجویان استان سمنان اشتغال ایجاد شد

دامغان-خبرگزاری مهر: معاون خودکفایی و اشتغال اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان گفت: طی 3 ماهه نخست سال جاری برای 212 نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد در استان سمنان شغل ایجاد شد.

محمد بلوچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد اشتغال برای 212 نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد در استان سمنان، اظهار داشت: این میزان اشتغال ایجاد شده در بخش های خانگی و خودکفایی بوده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد شغل های ایجاد شده 110 فقره در شهرستان های شاهرود و میامی، 22 فقره در شهرستان مهدیشهر، 11 فقره در شهرستان های گرمسار و آرادان، 31فقره در شهرستان دامغان و 38 فقره در شهرستان سمنان بوده است.

معاون خودکفایی و اشتغال اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان سمنان در پایان ابراز امیدواری کرد که این تعداد شغل ویژه مددجویان تحت پوشش این مهد تا پایان سالجاری افزایش یابد.

به گزارش مهر، یکی از اهداف معاونت خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) ایجاد شغل برای خانواده های تحت پوشش است که هر سال با اختصاص اعتبارات ویژه پیگیری و دنبال میشود و استان سمنان نیز در این زمینه توانسته با جذب اعتبارات در زمینه اشتغال زایی رتبه خوبی را در کشور به دست آورد.

کد مطلب 1655657

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