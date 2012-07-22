ترویج فرهنگ مطالعه نیازمند برنامه ریزی فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بوئین زهرا ظهر یکشنبه با حضور اعضاء،‌ معاون و کارشناس انجمن های اداره کل کتابخانه های عمومی استان در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.



احد احمدی در این جلسه اظهارداشت: دستگاه هایی که متولی امور فرهنگی در جامعه هستند باید نگاهی ویژه ای به ترویج و گسترش نهضت مطالعه مفید در جامعه داشته باشند.



احمدی افزود: از آموزش و پرورش انتظار داریم حمایت بیشتری از برنامه های فرهنگی و از جمله موضوع کتاب و کتابخوانی

داشته باشند زیرا با نسل جوان و آینده سازان کشور در ارتباط هستند و در این راستا می توانند با تهیه خوراک فکری مناسب موجب پرورش نسلی با بصیرت و مطلع شوند.



این مسئول یادآورشد: اعضاء شورای اسلامی شهرها نیز با توجه به اینکه ارتباطات گسترده ای با سازمان ها و نهادهای مختلف دارند می توانند نقشی مهم و تاثیرگذاری در توسعه نهضت مطالعه مفید ایفا کنند.



فرماندار بوئین زهرا با اشاره به برگزاری جلسات انجمن کتابخانه های عمومی و تشکیل کمیته نهضت مطالعه مفید در سطح استان اضافه کرد: برگزاری منظم و مستمر این جلسات اهمیت زیادی دارد و حضور نیافتن برخی مسئولان در آن به منزله بی توجهی به حوزه فرهنگ است.



احمدی تاکید کرد: کتابخوانی بدون آموزش و اطلاع رسانی صحیح تنها وقت گذرانی است زیرا باید به مراجعه کنندگان بهترین و

مناسبت ترین منابع معرفی و همزمان با مطالعه کتب به پرسش ها و نقطه نظرات فرد در رابطه با کتاب مورد مطالعه پاسخ مناسب داده شود.



وی بیان کرد: مطالعه، دنیای جدیدی را پیش روی افراد باز می کند و کسی که کتابی می خواند با واقعیت های مهمی آشنا می شود لذا زمانی باید اقدام به مطالعه کرد که فرد از توانمندی کافی برای درک مطالب کتب برخوردار باشد و تنها در این صورت بهره برداری از کتب به بیشترین میزان خود می رسد.



احمدی در ادامه گفت: مطالعه به معنی نگریستن، اندیشه و بررسی است و موجب بارورشدن عقل و اندیشه فرد می شود.



این مسئول یادآورشد: برای عقب نماندن از سرعت عظیم پیشرفت علم و تکنولوژی و در راستای جذب حداکثری مردم به مطالعه، باید کتابخانه ها را به جدیدترین و بهترین روش های ارائه خدمات مجهز کرد که در این زمینه فرمانداری بوئین زهرا از برنامه های اداره کل کتابخانه های استان پشتیبانی می کند.



علی بالایی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بوئین زهرا نیز در این جلسه گفت: زمین های مناسبی برای احداث کتابخانه در سطح شهرستان مشخص شده که در صورت تامین اعتبارات لازم و حمایت مسئولان ساخت کتابخانه در آن ها به زودی آغاز می شود.



بالایی افزود: امیدواریم با حمایت مسئولان تا پایان سال جاری امکان راه اندازی کتابخانه در روستاها و شهرهایی که زمین های آن ها تهیه شده است فراهم شود.



وی پیشنهاد کرد تازه های کتاب کتابخانه های عمومی در قفسه هایی مخصوص در ادارات قرار گیرد تا مراجعان به دستگاه ها و ادارات با جدیدترین منابع آشنا شده و از کتابخانه آنها را امانت بگیرند.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوئین زهرا نیز گفت: نباید منتظر شویم تا مردم به سراغ کتاب بیایند بلکه باید کتاب را وارد سبد خانوارها کنیم.



علی زارعی افزود: لازم است برنامه ریزی و تلاش مناسبی برای گسترش مطالعه از طر یق ادارات و مدارس صورت گیرد که در این میان جذب نوجوانان و جوانان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

