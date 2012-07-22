به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خالقی معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ضمن بیان اینکه یازدهمین دوره جشنواره دستاوردهای پژوهشی حوزه های علمیه خواهران از 30 مرداد ماه آغاز می شود، گفت: اساتید، طلاب، کادر و فارغ التحصیلان حوزه های علمیه خواهران می توانند آثار خود را از طریق "سامانه فراخوان پژوهشی" به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

وی با اشاره به آثار قابل ارائه در این جشنواره اظهار داشت: مقاله ها باید با موضوع سال ( تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایر انی) نشریات پژوهشی مدارس علمیه خواهران که از ابتدای سال 90 به بعد منتشر شده است و همچنین پژوهش های درسی طلاب مقطع سطح سه که در سال تحصیلی 91 - 90 تهیه شده اند در این جشنواره قابل ارائه است.



معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ادامه داد: آثار ارسالی باید با محتوای تحقیق، تالیف، تصحیح و ترجمه باشد و قبلا در فراخوان های جشنواره های علامه حلی (ره) و جشنواره دستاوردهای برتر پژوهشی حوزه های علمیه خواهران شرکت نکرده باشد.



وی با اشاره به اینکه در هر زمینه تنها یک اثر از متقاضی پذیرفته می شود، ادامه داد: آثار ارسالی به استثناء نشریه، باید حاصل کار فردی باشد.

برگزاری دوره آموزش کتابداران منطقه 5 حوزه های علمیه خواهران



معاون پژوهش منطقه پنج حوزه های علمیه خواهران اظهار داشت: این دوره آموزشی طی سه روز با دعوت از کتابداران مدارس علمیه سطح 2 و سه استان مازندران و گلستان در مدرسه الزهرا(س) بابل برگزار شد.



اردشیری ادامه داد: با توجه به جایگاه ویژه پژوهش در حوزه های علمیه و همچنین ارائه مقاله و تحقیق پایانی و طلاب در طول دوره آموزشی، هدف از برگزاری این دوره، آموزش تخصصی کتابداری و آشنایی با مباحث جدید مرتبط با این امر در حوزه‌های علمیه خواهران است.



معاون پژوهش منطقه 5 حوزه‌‌های علمیه خواهران افزود: در این دوره مباحث مرجع شناسی، مجموعه سازی و خدمات عمومی، فهرست نویسی، رده بندی و نرم افزار کاوش به کتابداران مدارس علمیه استان مازندران و گلستان آمورش داده شد.



حجاب یک مسئله فرهنگی است که باید با نگاه فرهنگی آن را حل کرد





حجت الاسلام محمد رضا آقا میری، مدیر حوزه های علمیه خواهران با اشاره به نقش حیا در جامعه عنوان کرد: حیا زیبنده انسان است و انسان بی‌حیا در جامعه انگشت‌نماست و مورد احترام جامعه نیست، این به این معناست که اگر حیا در جامعه کمرنگ شود گام های اولیه برای انحطاط جامعه برداشته می شود.



وی افزود: روایات ما بخش مهمی از حیا را مربوط به زنان می داند، البته حیا یک امر نفسانی است که شدت و ضعف آن به نفسانیت خود انسان بر می گردد.



آقا میری با بیان تاثیر ایجابی و سلبی در جامعه گفت: فعالیت های ایجابی عمدتا از کارهای سلبی بهتر است لذا با اقدامات ایجابی، جامعه ای که از مسیر حیا دور شده به داشتن آن متمایل می شود.



وی ادامه داد: حجاب یک مسئله فرهنگی و اجتماعی است که باید با تگاه فرهنگی آن را درست کرد و در این راستا بانوان دهه 90 را با دلایل متقن و مستحکم با حجاب آشنا خواهیم کرد، زیرا حجاب یک سرمایه مهم برای بانوان است.

