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۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

طبرسی اعلام کرد:

معضل بیکاری در مازندران رفع نشده است

معضل بیکاری در مازندران رفع نشده است

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران از رفع نشدن معضل بیکاری در استان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر یکشنبه در دیدار مدیرکل، معاونان و مشاوران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در ساری افزود: امروزه بیکاری در جامعه به عنوان یک معضل مطرح بوده و مازندران از این امر مستثنی نیست.

وی، به فضلیت ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: ماه مبارک رمضان از ماه های افضل الهی بوده و از نعمات و برکات فراوانی برخوردار است.

وی افزود: ماه مبارک رمضان ماه مغفرت، رحمت و تزکیه نفس بوده و اگر عبادت انسان خالصانه و مخلصانه باشد، به طور قطع نزد خداوند مقبول واقع است.

طبرسی، بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ توسعه اشتغال و کیفیت کار در جامعه تاکید کرد و افزو : اشتغال پایدار اولویت اول کشور است.

امام جمعه ساری با اشاره به اینکه بودجه جاری بیشتر از بودجه عمرانی کشور است، اظهار داشت: توسعه اشتغال پایدار نیازمند عزم ملی است.

کد مطلب 1655676

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