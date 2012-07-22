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۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

بابایی اعلام کرد:

نرخ بیکاری در مازندران 11.8 درصد/ دانش آموختگان دانشگاهها در صدر

نرخ بیکاری در مازندران 11.8 درصد/ دانش آموختگان دانشگاهها در صدر

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: نرخ بیماری در این استان، 11.8 درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بابایی کارنامی ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران، از تعاون به عنوان یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی یاد کرد و گفت: سهم تعاون در توسعه اقتصادی کشور 25 درصد است.

وی افزود: در حال حاضر 500 تشکل مرتبط با تعاون اعم از انجمن های صنفی، مجمع نمایندگان کار و تشکل های کارگری در مازندران وجود دارد.

بابایی کارنامی، نرخ بیکاری در مازندران را 11.8 درصد اعلام کرد و گفت: بیشترین نرخ بیکاری در استان مربوط به دانش آموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است.

وی بیان داشت: 11 هزار و 500 شرکت تعاونی در مازندران وجود دارد که از این تعداد چهار هزار شرکت فعال و هفت هزار شرکت راکد است.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.
 

کد مطلب 1655682

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