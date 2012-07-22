به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات کشورمان در مراسم یادبود شهید داریوش رضایی‌نژاد که صبح امروز در سازمان انرژی اتمی برگزار شد، گفت: علی رغم اینکه در رابطه با شهادت شهید رضایی نژاد برای رسیدن به تروریست ها و دستگیری آنها پیچیدگی خاصی نسبت به بقیه ترورها وجود داشت و دشمن به دنبال انحراف دستگاه اطلاعاتی کشور بود، توانستیم عوامل ترور را دستگیر کنیم.

وی افزود: در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که این برنامه را دقیقا این طور اجرا کرده که دستگاه اطلاعاتی را منحرف کنند آنها ترور رضایی‌نژاد را به وسیله اسلحه کلاش و تیراندازی انجام دادند و از بمب گذاری خبری نبود و برخلاف بقیه ترورها که از بمب گذاری آهن ربایی استفاده می کردند، این بار با استفاده از این راه به دنبال منحرف کردن ما بودند.

وی ضمن اعلام خبر دستگیری عاملین ترور شهید رضایی‌نژاد بیان کرد: ترور رضایی‌نژاد با مظلومیت خاصی همراه بود، چراکه در مقابل چشمان همسرش صورت گرفت و همسر او نیز جزو جانبازان ترور هسته ای است.

وی با اشاره به اینکه افرادی که درگیر این ترور بودند، دستگیر شده اند، بیان کرد: ما در این دستگیری ها بیش از 30 نفر را گرفته ایم که حدود 2 شبکه در بحث ترورها در داخل کشور اقدام کردند و طراحی ها از سوی سرویس های مختلف منطقه و دنیا انجام می گرفت.

مصلحی خاطر نشان کرد: وضعیتی که امروز در مقابله با انقلاب و نظام اسلامی به وجود آمده مانند زمان دفاع مقدس است که همه برای مقابله با ما به اجماع رسیده بودند.

وزیر اطلاعات کشورمان افزود: در دوران دفاع مقدس سیستم های اطلاعاتی دنیا تقسیم کار کرده بودند و برای پشتیبانی اطلاعاتی صدام اقدام می کردند. کشورهای اروپایی و آمریکایی و همچنین برخی از کشورهای منطقه هر کدام در بخش اطلاعاتی کمک های بسیاری به صدام می کردند و امروز نیز یک چنین اتفاقی رخ داده است که همه سرویس ها به یکدیگر برای مقابله با ایران کمک می کنند.

وی با اشاره به اینکه خطوط قرمز دستگاه های اطلاعاتی دنیا در مقابله با انقلاب کنار گذاشته شده است، تصریح کرد: سرویس های اطلاعاتی دنیا مانند CIAو موساد که دست پرورده آنها است همه از این خط قرمز عبور کردند و به راحتی منابع اطلاعاتی را به یکدیگر معرفی می کنند تا با انقلاب مبارزه کنند.

مصلحی با اشاره به اینکه کشورهای فرعونی منطقه برای سرویس های اروپایی و آمریکایی فعالیت می کنند، اظهار داشت: کشورهای اروپایی که در اقدامات تروریستی علیه کشورمان همراهی می کردند و زمانیکه بنده در یک سخنرانی این موضوع را مطرح کردم به آنها برخورده است در حالیکه ما در این مورد سند و مدرک داریم و نمی توانند منکر شوند.

وزیر اطلاعات با اشاره به مقوله هسته ای در ایران خاطر نشان کرد: امروز بحث تحریم مطرح است که مقام معظم رهبری به زیبایی به آن اشاره کرده و تحریم ها برای مقابله با مردم ایران است. آنها در بحث هسته ای علی رغم مذاکرات با 1+5 تحریم ها را بر علیه ما اعمال کردند، اما انقلاب اسلامی با وجود همه این جریانات همینطور به جلو حرکت می کنند و موفقیت های بزرگی به دست می آورند.

وی با اشاره به دستگیری دو شبکه تروریست در کشور خاطر نشان کرد: این دو شبکه با اقدامات شبانه روزی و تلاش های گسترده سربازان گمنام امام زمان(عج) و مجموعه ای که تحت تربیت آن سرویس ها قرار گرفته بود و در داخل کشور مباحث را پیگیری می کرد، دستگیر شدند.

مصلحی تصریح کرد: در روز گذشته در مورد عوامل ترور رضایی‌نژاد با بازسازی صحنه ترور به قطعیت رسیدیم که افرادی که دستگیر شده اند با پشتیبانی CIAو موساد در این ترور دست داشته اند.

این مقام مسئول با اشاره به مظلومیت شهدای ترور و جانبازان آن اظهار داشت: یکی از ویژگی هایی که سربازان گمنام را یاری کرد تا توانستند این مجموعه را شناسایی کنند، همین مظلومیت شهدا و جانبازان بود.

وی خاطر نشان کرد: امروز بعضی از سرویس ها اقدامات انفعالی را در برابر این حرکت سربازان گمنام امام زمان(عج) آغاز کرده اند. سرویس های امنیتی دنیا می دانند که دستگیری عاملین این ترور نه فقط در داخل بلکه در بیرون یک اقدام بزرگ اطلاعاتی است و آنها می خواهند با حرکت های انفعالی این اقدام را زیر سوال ببرند.

مصلحی تصریح کرد: سربازان گمنام امام زمان(عج) توانستند با موفقیت این دو شبکه را دستگیر و اعترافات خوبی را بگیرند که البته ما به دلیل بعضی از معذوریت ها نمی توانیم آنها را بیان کنیم، اما این افراد طراحی ها و برنامه های مختلفی برای آینده داشته اند.

وزیر اطلاعات کشورمان ادامه داد: این شبکه به صورت تیمی اقدام می کردند و نوع اقداماتشان به گونه ای بوده است که از خود رد هایی به جای نگذارند و دستگاه اطلاعاتی نتواند آنها را شناسایی کند، اما افراد به هر حال دچار اشتباه می شوند و راه را برای اقدامات ما و موفقیتی که در دستگیری آنها داشته ایم، باز می کنند.

مصلحی تصریح کرد: در دستگیری این دو شبکه یکی از رموز موفقیت بیانات امام راحل بود که با 35 میلیون نفر مردم در ارتباط باشیم و ما اکنون با 70 میلیون نفر ارتباط برقرار کرده ایم که خود را در مسائل نظام دخیل می دانند و با چهره زنی همین مردم بخش عمده ای از موفقیت خود را بدست آوردیم.