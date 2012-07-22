تسهیلات کشاورزی خراسان جنوبی تنها به یک طرح پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دشت بیاضی ظهر یکشنبه در کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان، با بیان اینکه 654 میلیارد ریال طرح به این بانک معرفی شده است، اظهارداشت: تاکنون یک طرح با اعتبار 300 میلیون ریال در این بانک پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: برخی از طرح ها نیازمند کارشناسی بوده و همخوانی طرح با میزان زمین در اختیار قرار گرفته فرد وجود ندارد که برای دریافت تسهیلات نقایص موجود باید رفع شود.

مدیرشعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی از معرفی 288 طرح اشتغالزایی توسعه بخش کشاورزی استان به این بانک در سال جاری خبر داد و گفت: برای اجرای پروژه ها 654 میلیارد ریال برآورد هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه ها در قالب اعتبار 230 میلیارد تومان اختصاص یافته برای توسعه بخش کشاورزی استان پرداخت می شود، افزود: این اعتبارات تسهیلات کم بهره ای بوده که در بخش تولید و سایر بخش های کشاورزی استان هزینه می شود.

دشت بیاضی تعداد طرح های برگشت داده شده را 140 طرح برشمرد و بیان کرد: اعتبار این تعداد طرح ها 184 میلیارد ریال بوده است.

به گفته وی تعداد طرح های خالص معرفی شده به بانک 148 طرح با اعتبار 470 میلیون ریال است.

دشت بیاضی ادامه داد: از این تعداد هشت میلیارد و 344 میلیون ریال طرح مصوب نهایی در بانک شده است.

مدیرشعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه سامانه ثبت نام الکترونیک در بانک کشاورزی برای متقاضیان دریافت تسهیلات راه اندازی شده است، افزود: متقاضیان با ثبت نام در این سامانه و تشکیل پرونده می توانند از تسهیلات استفاده کنند.