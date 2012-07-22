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۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۱

هاشمی خبرداد:

عملیات توسعه فرودگاه یاسوج شهریور ماه آغاز می شود

عملیات توسعه فرودگاه یاسوج شهریور ماه آغاز می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیر فرودگاه یاسوج از آغاز عملیات توسعه باند این فرودگاه در شهریور ماه جاری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر،  فخرالدین هاشمی بعداز ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: طرح توسعه عوامل پروازی و باند فرودگاه یاسوج در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان کهکیلویه و بویراحمد به تصویب رسید.

وی بیان کرد: 120میلیارد ریال از محل مهر ماندگار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده که از این میزان 100میلیارد ریال صرف هزینه طویل کردن باند و بقیه برای خرید تجهیزات هزینه می شود.

هاشمی اظهار داشت: توسعه فرودگاه یاسوج از اوایل شهریورماه جاری آغاز می شود و تا پایان فروردین 92 به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: با بهره برداری از این طرح امکان پرواز و فرود هواپیماهای رده متوسط همچون هواپیمای ایرباس 320 و فوکر 100 در این فرودگاه فراهم می شود.

هاشمی یادآور شد: دستگاههای ناوبری نیز تا پایان سال جاری در این فرودگاه نصب و راه اندازی می شوند.

فرودگاه یاسوج یکی از مرتفع ترین فرودگاههای کشور است که در ارتفاع شش هزار پایی از سطح دریا قرار دارد.

کد مطلب 1655712

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