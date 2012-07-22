نحوه همکاری دستگاه های اجرایی با آموزش و پرورش کرج رصد می شود

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با شروع سال تحصیلی جدید عملکرد دستگاه های شهرستانی در رابطه با نحوه همکاری با نظام آموزش و پرورش رصد می شود.



وی افزود: این اقدام همزمان با سال تحصیلی با جدیت دنبال می شود و با دستگاهی که به وظایف خود در این خصوص عمل نکند، برخورد می شود.



ایران نژاد همچنین از هوشمندسازی مدارس به عنوان یکی از طرح های دولت برای ارتقای نظام آموزشی کشور یاد کرد و گفت: این طرح نیازمند همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه های مختلف است که باید مورد توجه قرار گیرد.



ایران نژاد یادآور شد: از جمله این دستگاهها می توان به ورود اتحادیه انجمن اسلامی، حوزه های علمیه، بسیج، مساجد و... اشاره کرد که می توانند نقش به سزایی را در تعریف اهداف و برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی ایفا کنند.



آموزش و پرورش عملکرد هشت ساله خود را تدوین کند



رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با توجه به فعالیت آخرین سال دولت دهم، آموزش و پرورش عملکرد هشت ساله خود را طی دولت های نهم و دهم ارائه دهد.