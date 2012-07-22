  1. سیاست
۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

طی پیامی؛

رئیس مجلس درگذشت خواهر آیت الله یزدی را تسلیت گفت

رئیس مجلس درگذشت خواهر آیت الله یزدی را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی، درگذشت خواهر آیت‌الله یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام علی لاریجانی به آیت‌الله یزدی آمده است: درگذشت همشیره گرامی‌تان را که از مادران شهدای سرافراز انقلاب و نظام هستند خدمت حضرت عالی و خانواده محترم تسلیت عرض کرده، برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.
 

کد مطلب 1655715

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