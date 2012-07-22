رئیس مجلس درگذشت خواهر آیت الله یزدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام علی لاریجانی به آیت‌الله یزدی آمده است: درگذشت همشیره گرامی‌تان را که از مادران شهدای سرافراز انقلاب و نظام هستند خدمت حضرت عالی و خانواده محترم تسلیت عرض کرده، برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

