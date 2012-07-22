خط ریلی کرج -هشتگرد تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر یکشنبه در بازدیداز خط متروی شهر جدید هشتگرد در شهرستان ساوجبلاغ اظهار داشت: ساخت بیش از 55 هزار واحد مسکونی مهر در شهرستان ساوجبلاغ و احداث خط ریلی در این منطقه را ضروری است و بهره برداری از این خط گام موثری برای تردد آسان مردم منطقه محسوب می شود.



نیکزاد گفت: تکمیل و راه اندازی این طرح در اسکان سریع خانوارها در شهر جدید هشتگرد و تردد آسان و ایمن مردم به مرکز استان البرز و تهران نقش اساسی دارد.



وزیر راه و شهرسازی افزایش ضریب ایمنی راهها و تسهیل در امور و حمل و نقل را از جمله خواسته های مردم در هر نقطه ای از کشور برشمرد و تاکید کرد: دولت به این مهم توجه ویژه دارد.

وی با اشاره به طول 26 کیلومتری خط ریلی کرج- هشتگرد، یادآور شد: این خط باید تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره برداری برسد.

نیکزاد همچنین گفت: تا کنون 65 درصد از عملیات اجرایی قطار شهری کرج - هشتگرد به اتمام رسیده است.