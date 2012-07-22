لزوم ایمنی بازارها و مراکز اقامتی/دو شهربازی مشهد غیر استاندارد است

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش سوزی در هتل آپارتمانی در شیرودی 3 با 15 مصدوم به دلیل اتصال سیم های برق و فروکش کردن زمین رستوران یکی از هتل های مشهد با دو کشته در دو روز گذشته شاید از مهم ترین حوادثی باشد که از اول سال جاری تاکنون در مشهد رخ داده است.

در همین رابطه مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: با توجه به اینکه کارشناسان آتش نشانی مشهد بازدید‌های مکرری را از اماکن اقامتی، بازارها و هتل ها انجام داده اند اما به دلیل نبود ابزار های قانونی، صاحبان برخی از این اماکن نسبت به رفع خطر محل خود اقدامی نکرده اند.

آتشپاد دوم حسن جعفری تصریح کرد: با توجه به اینکه جان شهروندان و زائران در صورت عدم رعایت موراد ایمنی در این امکان با خطر رو بروست با ورود به فاز اجرایی از طریق کمیسیون بند 20 و با هماهنگی معاون دادستانی با صاحبان این اماکن برخورد قانونی خواهد شد.

وی ادامه داد: این بازدیدهای کارشناسی به منظور تایید ایمنی و یا ارائه تذکر به اماکن اقامتی و بازار ها به صورت ماهیانه صورت می گیرد.

جعفری در خصوص بازدید از مراکز اقامتی و هتل های سطح شهر بیان داشت: مراکز اقامتی و هتل ها در چهار بخش راه های خروج، سیستم آب آتش نشانی، خاموش کنندهای دستی و سیستم اعلام حریق اتوماتیک مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه برخی از این هتل ها 5 ستاره بوده اند اما امکانات ایمنی این اماکن درحد دو ستاره هم نیست.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با اشاره به آمار حریق رخ داده در مراکز عمومی شهر مشهد بیان داشت: در سال گذشته 38 مورد حریق در مراکز عمومی شهر مشهد رخ داده است که این آمار نشان دهنده این مهم است که باید به ایمنی این اماکن توجه شود.

جعفری اضافه کرد: همچنین در تابستان سال گذشته و نوروز 91 نیز سه مورد حادثه و حریق در اماکن اقامتی شهر مشهد رخ داده است.

ایمن نبودن آسانسورها شایع‌ترین مشکل مراکز اقامتی و هتل ها

وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین مشکلات مراکز اقامتی و هتل ها ایمن نبودن آسانسور این اماکن است.

جعفری از برگزاری جلسه با روسای اتحادیه های هتل داران، مهمانپذیران و مراکز اقامتی خبر داد و گفت: در این جلسه که در سال 89 با حضور آتش نشانی، نمایندگانی از قوه قضاییه و سازمان میراث فرهنگی برگزار و نسبت به آموزش بازرسان این اتحادیه ها تصمیم گیری شد.

وی تصریح کرد: طبق این تصمیم بیش از 40 بازرس اتحادیه های هتل داران، مهمانپذیران و مراکز اقامتی موارد ایمنی را آموزش دیده اند و طبق زمانبندی اعلام شده باید تاکنون نسبت به رفع موراد ناایمن اقدام می کردند.

جعفری گفت: در حال حاضر ساختمان های در حال ساخت به منظور بهره برداری باید از سوی آتش نشانی تاییده ایمنی داشته باشند.

وی در خصوص ایمنی ساختمان های ساخته شده نیز بیان داشت: ساختمان های ساخته شده نیز مورد بازدید کارشناسان آتش نشانی قرار گرفته است و موارد ایمنی به آنها گوشزد شده است.

جعفری از کمبود نیرو در سازمان آتش نشانی خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد اقامتی ها و هتل های شهر مشهد زیاد است و نیروهای سازمان در بازدید به مشکل مواجه می شوند.

بازارها و سراهای فاقد ایمنی در مشهد پلمب می‌شوند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد در ادامه همچنین در خصوص ایمنی بازارها و مراکز تجاری، گفت: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان ایمنی بازارها و پاساژها نیز به عنوان مراکز عمومی بسیار اهمیت دارد.

وی بیان داشت: در سال گذشته 317 حریق و 64 حادثه در مراکز تجاری و کسبی شهر مشهد رخ داده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد ادامه داد: همچنین در نوروز سال جاری نیز 31حادثه و حریق در مراکز تجاری و کسبی مشهد اتفاق افتاده است.

آتشپاد دوم جعفری همچنین در خصوص بازار های اطراف حرم مطهر رضوی گفت: باریک بودن معابر و مسیرهای داخل بازارهای اطراف حرم مطهر رضوی، فرسودگی بیش از اندازه ساختمان ها، تراکم مشاغل خطر آفرین در این محدوده از جمله مشکلاتی است که آتش نشانی مشهد به منظور ارائه خدمات در این مکان ها با آن رو برو است.

وی با اشاره به بازدید از سراهای اطراف حرم مطهر رضوی گفت: به منظور بررسی ایمنی سراهای اطراف حرم از جمله خسروی نو و شهید اندرز گو تذکر کتبی از سوی سازمان آتش نشانی به منظور رفع موراد ناایمن این اماکن به هیئت امنای این سراها صادر شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد ادامه داد: با توجه به عدم رعایت موراد ناایمن از سوی برخی از این اماکن سراهای متخلف برای برخورد قانونی به کمیسیون بند 20 معرفی شده اند.

جعفری گفت: در صورتی که این امکان نسبت به رفع موارد ناایمن محل خود اقدام نکنند پس از گذشت مهلت قانونی پلمب خواهند شد.

غیر استاندارد بودن دو شهربازی مشهد

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در خصوص ایمنی شهربازی های مشهد نیز بیان داشت: در حال حاضر 4 شهربازی ملت، کوهستان پارک، وحدت ، سپاد در مشهد فعال است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در فصل تابستان شهروندان و زائران زیادی به منظور تفریح به این اماکن مراجعه می کنند ایمنی این شهربازی ها مورد توجه قرار گرفته است.

آتشپاد دوم جعفری اضافه کرد: وسایل بازی این شهربازی ها باید از سوی اداره استاندارد تایید فنی شوند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد داد: در حال حاصر شهربازی پارک ملت از نظر ایمنی تایید شده است و کوهستان پارک شادی نیز در این خصوص پرونده تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه دو شهر بازی سپادو وحدت تاکنون تاییده ایمنی ارائه نکرده اند، گفت: در حال حاضر سازمان آتش نشانی مشهد همچنان منتظر ارسال تاییدیه های ایمنی این دو شهربازی است.

تمام 140 هتل شهر مشهد تایید رسیدگی ایمنی و نظارت فنی دارند

در همین رابطه رئیس اتحادیه هتل داران مشهد گفت: تمام هتل های شهر مشهد دارای تاییدیه و لوح رسیدگی ایمنی و نظارت فنی هستند.

محمد قانعی در واکنش به بروز حادثه ای در یکی از واحدهای اقامتی شهر مشهد که منجر به کشته شدن مادر و دختری شهرکردی شد، اظهار کرد: در شهر مشهد 140 هتل وجود دارد که 120 هتل مجوز و تاییدیه های ایمنی را دریافت کرده و مشکلی به لحاظ مسائل ایمنی ندارند و 20 هتل نیز که جدید التاسیس محسوب می شوند، مراحل تکمیل پرونده های مرتبط به مجوزهای ایمنی را می گذارنند.

وی در ادامه افزود: واحد اقامتی که در آن حادثه رخ داده است، به هیچ وجه هتل نبوده و تنها یک سال و نیم پیش از سوی اتحادیه مهمانپذیران مشهد مجوز موقت سه ماهه ای را اخذ کرده است که این مجوز نیز منقضی شده است.

رئیس اتحادیه هتل داران مشهد با اشاره به اینکه مجوز بهره برداری موقت تنها به واحدهایی ارائه می شود که استاندارهای اولیه را رعایت کنند، گفت: در این مهلت سه ماهه باید متقاضی نسبت به رفع نقص کامل واحد خود اقدام کنند تا مجوز بهره برداری دائم به وی ارائه شود.

قانعی تصریح کرد: اینکه هر واحد اقامتی را هتل اعلام کرده و بدون در نظر گرفتن تبعات آن، لطمه به صنعت گردشگری یک شهر یا کشور وارد می کنیم کار نادرستی است و ما بارها مراتب اعتراض خود را به رسانه ها اعلام کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه تمامی هتل های شهر مشهد به لحاظ ایمنی دارای مجوزهای لازم از سوی سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد است، تصریح کرد: به همین منظور نیز کارگروه ویژه ای متشکل از نمایندگان سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد و اتحادیه هتل داران از دو سال پیش تا کنون فعال شده و با تشکیل بانک اطلاعاتی جامعی از تمامی هتل های فعال در استان و شهر مشهد به بازدید دوره ای از این مکان ها مبادرت شده است.

رئیس اتحادیه هتل داران مشهد همچنین به دریافت آموزش های سازمان آتش نشانی و تربیت 40 نیروی متبحر در خصوص مسائل ایمنی در هتل ها اشاره کرد و گفت: با تمام فعالیت های صورت گرفته و اقدامات انجام شده نمی توان ادعا کرد 100 درصد از بروز حادثه می توان جلوگیری کرد.

قانعی به بروز حادثه ای مبنی بر سقوط یک کودک از یکی از طبقات هتل خراسان اشاره کرد و اظهار داشت: با بروز این حادثه هتل خراسان به کلی از لیست هتل های فعال در شهر مشهد خارج شد و تمام مجوزهای این هتل باطل شد و برخوردهای قاطع در این خصوص صورت گرفت.

وی در عین حال تصریح کرد: رسانه ها باید آگاه باشند تا هر واحد اقامتی غیرمجازی را هتل نخوانند تا بر وجهه صنعت گردشگری شهر مشهد خدشه وارد نشود.