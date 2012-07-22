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۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

برنامه دیدار چهره به چهره فرماندار فیروزکوه با مردم برگزار شد

برنامه دیدار چهره به چهره فرماندار فیروزکوه با مردم برگزار شد

فیروزکوه – خبرگزاری مهر: برنامه دیدار چهره به چهره فرماندار شهرستان فیروزکوه با مردم این منطقه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این ملاقات که بعدازظهر یکشنبه برگزار شد، سعید افشارنادری نسبت به رفع مشکلات مردم دستورات لازم را صادر کرد.

وی طبق روال گذشته با 35 تن از مردم فیروزکوه ملاقات حضوری داشت.

در این ملاقات مراجعه کنندگان عمدتا مشکلات خود را که در زمینه های سرمایه گزاری، مشکلات واحد تولیدی، وام عمران روستایی و بیمه ساختمانی بود، مطرح کردند که این درخواستها پس از رسیدگی، برای رفع مشکلات و پیگیری امور به دستگاههای ذی نفع ارجاع شد.

گفتنی است در پایان این دیدار مردمی، فرماندار به اتفاق روح الله درویش خضری رئیس جهاد کشاورزی و اسماعیل اسفندیار معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری از یک واحد مرغداری در دست اجرای روستای "طرود" بازدید داشت.

این واحد تولیدی  در حال اجرا، ظرفیت 50 هزار قطعه را دارد.

کد مطلب 1655728

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