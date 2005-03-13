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۲۳ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۴۲

فيلم مستند زندگي باغچه بان ساخته مي شود

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با هدف شناساندن چهر ه هاي ماندگار ايران زمين به نسل هاي بعد و الگو سازي براي جوانان ، براساس زندگي مرحوم جبار باغچه بان فيلم مي سازد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر مهر اين فيلم به كارگرداني مازيار رضاخاني در شهرهاي مرند ، تبريز ، شيراز ، سراين وتهران در مرحله توليد قرار گرفته است .

برپايه اين خبر ، مستند زندگي جبار باغچه بان روايتي ازمراحل زندگي آن مرحوم و شروع آموزش كودكان ناشنوا و همچنين چگونگي تاسيس باغچه اطفال ومدارس مربوط به ناشنوايان است .

 روابط عمومي و امور بين الملل سازمانهاي فرهنگي شهرداري تهران  اعلام كرد : نويسندگي اين فيلم را اسماعيل جنتي و تدوين آن را همايون امامي برعهده دارد . فيلم مذكور باهمكاري سازمان آموزش و پرورش استثنايي و سازمان بهزيستي آذربايجان شرقي درحال توليد است .

 

کد مطلب 165573

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