به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام در نشست خبری‌اش که بعدازظهر امروز یکشنبه در محل باشگاه استقلال تشکیل شد در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب به تشریح چگونگی حضورش در این تیم پرداخت و گفت: من در اوساسونا برنامه پنج ساله داشتم و قصدم این بود که پس از پایان دوران فوتبالم سرمربی تیم فوتبال جوانان این باشگاه شوم.

"برای صدور رضایت نامه‌ام باید دو میلیون یورو به اوساسونا پرداخت می‌کردم"، وی ادامه داد: اما استقلالی‌ها پس از پیشنهادی که دادند به شدت این انتقال را پیگیری کردند. من به پیشنهاد مدیران استقلال خیلی فکر کردم و از آنجایی که خودم استقلالی بودم و این تیم را از دوران کودکی دوست داشتم، به پیشنهاد استقلال پاسخ مثبت دادم.

هافبک پیشین تیم فوتبال اوساسونا گفت: پنج سال اولی که در اروپا بودم برایم خیلی سخت بود. اولین دلیل جدایی‌ام از تیم اوساسونا همین دوری از وطن بود. ضمن اینکه این فصل مشکلات مالی اوساسونا هم تشدید شد. سال گذشته تخفیف خوبی به آنها دادم. دلیلش هم این بود که وقتی مصدوم بودم مسئولان اوساسونا خیلی به من کمک کردند. این فصل هم خواستند در مبلغ قراردادم تخفیف بدهم که عملا این شرایط فراهم نشد.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: اگر این فصل در اوساسونا می‌ماندم کاپیتان سوم بودم اما احساس کردم دیگر شرایط ماندن را ندارم چون دیگر از خارج از ایران بودن خسته شده بودم.

وی در مورد اینکه آیا در استقلال هم کاپیتان خواهد بود، گفت: من نه به دنبال کاپیتانی هستم و نه به دنبال مربیگری. من آمده‌ام که به استقلال کمک کنم و به این مسائل توجهی نمی‌کنم.

نکونام در پاسخ به این پرسش که "آیا با حضور شما استقلال می‌تواند قهرمان آسیا و لیگ ایران شود؟"، گفت: فقط من در این تیم بازی نمی‌کنم. قطعا استقلال برای قهرمانی بسته شده اما صحبت کردن در این مورد خیلی سخت است. با این حال ما این پتانسیل را داریم که بتوانیم در آسیا قهرمان شویم. البته فقط بازیکن خوب گرفتن باعث قهرمانی نمی‌شود باید زحمت کشید اما قهرمانی دور از دسترس نخواهد بود.

وی در واکنش به این موضوع که گفته می‌شود در فهرست بازیکنان مازاد اوساسونا بوده و به همین خاطر راهی استقلال شده است، گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و من در فهرست مازاد اوساسونا نبودم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که "قطعا می‌دانید استقلال مشکلات مالی دارد، آیا نمی‌ترسید شما به حق‌تان نرسید؟"، گفت: هر بازیکنی شرایط زندگی خاص خودش را دارد و ممکن است این مشکل برای هر بازیکنی پیش بیاید. این اتفاق در اسپانیا هم رخ داد. بازیکنان استقلال بزرگ هستند و فقط به خاطر پول به این تیم نیامده‌اند. برای آنها در درجه اول موفقیت استقلال مهم است اما قطعا باشگاه پول آنها را پرداخت خواهد کرد.

این بازیکن درخصوص مبلغ قراردادش با باشگاه استقلال، گفت: من نه تا به حال مبلغ قراردادم را گفتم و نه خواهم گفت. این یک مسئله شخصی است و من عنوان نمی‌کنم چقدر گرفته‌ام اما مطمئن باشید که این قرارداد برای هر دو طرف خوب بوده است.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این شایعه که سایت اوساسونا اعلام کرده پولی برای صدور رضایت نامه جواد نکونام دریافت نخواهد کرد، گفت: من هر روز سایت باشگاه اوساسونا را چک می‌کنم و اخبارش را می‌خوانم. تا به حال چنین خبری در این سایت منتشر نشده است.

جواد نکونام در پاسخ به این پرسش که "آیا امکان دارد دوباره به فوتبال اروپا برگردید؟"، گفت: من دیگر به اروپا بازنخواهم گشت. پارسال از اسپانیا پیشنهاد داشتم که هر چند مبلغش کم بود اما شرایطش خوب بود. ضمن اینکه امسال از تیم‌های عربی هم پیشنهاد داشتم اما دنبال این بودم که بیایم ایران و برای استقلال بازی کنم. هرچند که برای بقیه تیم‌ها از جمله پرسپولیس احترام قائلم.

نکونام با بیان اینکه از روز یکشنبه در تمرینات استقلال شرکت خواهد کرد در مورد میزان آمادگی‌اش گفت: من یک بازیکن حرفه‌ای هستم و در این مدت به طور اختصاصی در کمپ تیم‌های ملی تمرین کرده‌ام و از نظر بدنی در شرایط خوبی قرار دارم. به محض اینکه کارت بازی‌ام صادر شود برای همراهی استقلال مشکلی نخواهم داشت.

جواد نکونام در ادامه گفتگویش با خبرنگاران به شروع مذاکرات خود با استقلال اشاره کرد و گفت: من از سال 2006 مذاکراتم با استقلال شروع شد و با توجه به علاقه‌ای که به امیر قلعه نویی دارم، دوست داشتم بیایم و برای این تیم بازی کنم اما با توجه به پیگیر بودن این باشگاه و صحبتی که با مسئولان باشگاه داشتم، استقلال را انتخاب کردم. اگر حضورم در این تیم زمان برد و طولانی شد به خاطر مسائل اداری بود.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که "اگر به جز قلعه نویی کسی دیگر سرمربی استقلال بود می‌آمدید؟"، که وی گفت: یکی از دلایل اصلی من برای حضور در استقلال آقای قلعه نویی بود اما من استقلال را دوست دارم. با این حال کار کردن با ایشان برای من خیلی خوب است.

نکونام با بیان اینکه 24 گل برای اوساسونا زده و دومین گلزن خارجی این تیم بوده است در مورد اینکه آیا این فصل به پرسپولیس گل خواهد زد، گفت: سعی می‌کنم اول برای استقلال مفید باشم بعد اگر توانستم گل هم بزنم.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا خلاء آندرانیک تیموریان در خط میانی استقلال احساس خواهد شد؟"، گفت: استقلال هافبک‌های بسیار خوبی دارد. من باید خیلی تلاش کنم تا بتوانم در استقلال بازی کنم. آندو یک بازیکن بسیار بزرگ در فوتبال ایران است که خیلی زحمت می‌کشد. ما در تیم ملی کنار هم موفق بودیم. این کار برای قلعه نویی سخت است که بخواهد از میان این همه هافبک بهترین‌ها را انتخاب کند و به میدان بفرستد.