حضور 77 هزار دانشجو و 11 هزار و 500 استاد در طرح ضیافت اندیشه

حجت الاسلام مجید قریشی در حاشیه بازدید از طرح ضیافت اندیشه دانشگاه صنعتی شاهرود در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به حضور 77 هزار دانشجو در طرح ضیافت اندیشه در 110 دانشگاه کشور، افزود: 11 هزار و 500 استاد نیز در طرح ضیافت اندیشه ویژه اساتید در90 دانشگاه کشور شرکت کرده اند.

وی افزود: دو هزار و 300 نفر از اساتید با هزینه شخصی همراه خانواده این طرح را در ماه مبارک رمضان در مشهد مقدس سپری می کنند.

قریشی اظهار داشت: بالغ بر یک هزار و300 استاد که بخشی از آن مبلغان اعزامی از قم هستند در برگزاری و تدریس کلاسهای آموزشی و برنامه های فرهنگی مشارکت دارند.

وی ارتقای دانشجویان در بحث های مختلف از طریق برگزاری نشست های فرهنگی و علمی، برنامه های سحر و افطار، کرسی های آزاد اندیشی، نقد فیلم، ‌برنامه های ورزشی و ... را از جمله اهداف برگزاری طرح ضیات اندیشه عنوان کرد.

معاون فرهنگی سیاسی نهاد مقام معظم رهبری با اشاره به این که این طرح به صورت خودگردانی و دانشجویی انجام می شود گفت: دانشجو خود را در کل طرح سهیم می داند و تنها میهمان نیست.

قریشی طرح ضیافت اندیشه دانشجویی را یکی از تجربه هی جدید و موفق وزارت علوم دانست و افزود: دروس معرفتی دینی به صورت بسته ای تعریف شده و طی سه هفته برنامه در فضایی متنوع از دروس دانشگاهی به دانشجویان عزیز ارائه می شود.

وی بیان داشت: دانشجویان در برنامه های مختلف راونشناسی، مشاوره، حلقه های معرفت، کرسی های آزاد اندیشی شرکت می کنند و این جذابیت باعث علاقه مندی دانشجویان برای شرکت در این طرح شده است.

این مقام مسئول در نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه افزود: یک هزار نفر از دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه دانشجویان کارشناسی ارشد هستند که با وجود اینکه به مزایای این طرح از جمله واحدهای ارائه شده نیازی ندارند اما همین تنوع در محیط روحانی و معنوی آنان را برای شرکت در این برنامه جذب کرده است.

قریشی از تداوم برنامه های طرح ضیافت اندیشه در طول سال خبر داد و گفت: شرکت کنندگان در این طرح به دلیل بروز خلاقیت ها و استعداد هایشان فرصت های جذب در بخش های مختلف دانشگاه را بدست می آورند.

به گفته وی حلقه های معرفت، نشریات و ... بعد از این طرح فعال باقی می مانند و دانشجویان در برخی دوره های تکمیلی از جمله کارگاه های معرفت افزایی که ماهی یک بار در دانشگاه ها برگزار می شود شرکت می کنند.

