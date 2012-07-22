فرمانداران برای برقی شدن چاههای آب کشاورزی مسئولیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد ظهر روز یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی افزود: فرمانداران مکلف هستند تسهیلات لازم را برای برقی کردن چاههای کشاورزی فراهم کنند.



وی با اشاره به امار چاه های برقی در استان اظهارداشت: باید فرمانداران برای برقی شدن چاههای کشاورزی که اثرات اقتصادی مطلوبی برای کشاورزان به همراه دارد تلاش کنند.

شعبانی فرد در بخشیگری از سخنان خود ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و قبولی طاعات و عبادات گفت: ماه رمضان ماه برکت و آمرزش است و بر مسلمانان تلاوت قران سفارش شده است.

وی ماه رمضان را ماه قرآن و برکات آسمانی دانست و اظهارداشت: باید به قرآن و آثار و برکات آن در زندگی توجه بیشتری کردچراکه این کتاب آسمانی را درست زندگی را به بشر آموزش می دهد.



گفتنی است در این جلسهگزارشی از کار بانک و معرفی مرحله دوم ارائه شد و در خصوص وام بیمه کشاورزی همچنین رسیدگی به پرونده های شهرستانها بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی در خصوص سرمایه در گردش 15 میلیارد تومانی گزارشی ارائه شد که سهمیه هر شهرستان مشخص نیزتعیین شد.





