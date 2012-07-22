به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نورالله موسوی‌نیا ظهر یکشنبه در جمع مبلغان دینی شهرستان دیلم اظهار داشت: رمضان، ماه خودسازی و بصیرت بوده و روزه‌داری راهی برای نیل به تقوا و پرهیزگاری به شمار می‌آید.

وی اضافه کرد: نتیجه‌ خودسازی و تقوا بهره مند شدن از فرقان، یعنی بصیرت و تشخیص حق از باطل است؛ اگر دستاورد و حاصل روزه‌داری و عبادات در ماه رمضان، بصیرت و شناخت حق نباشد باید در قبولی عبادات خویش تردید کنیم.

موسوی‌نیا به وظایف روزه‌داران در این ماه اشاره کرد و گفت: صدقه بر فقیران، احترام به سال‌خوردگان، ترحم به کودکان، صله ارحام، حفظ زبان و چشم و گوش از حرام، مهربانی به یتیمان و عبادت و سجده‌های طولانی، نماز، توبه، صلوات، تلاوت قرآن و فضیلت اطعام از مهمترین آادب این ماه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: از مبلغین، روحانیون و طلاب بومی و اعزامی انتظار داریم که با حضور مستمر در مراسم معنوی مساجد، زمینه‌ساز حضور چشمگیر مردم و به ویژه جوانان در مساجد شوند.

وی اضافه کرد: نگاه ما به شهرستان دیر نگاهی ویژه است و در برنامه‌هایی که برای سال جدید مصوب کرده‌ایم، سهم خوبی برای این شهرستان در نظر گرفته‌ایم و امیدواریم که با درایت و هماهنگی امام جمعه شهرستان این برنامه‌ها به خوبی اجرا شود.

حجت الاسلام علی حسینی، امام جمعه شهرستان دیر نیز در سخنانی به اهمیت ماه رمضان اشاره و اظهار امیدواری کرد که با حمایت مدیر کل تبلیغات اسلامی استان، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر بیش از پیش بتواند در فعالیت‌های فرهنگی دینی شهرستان، فعال و موثر باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی بوشهر هدایایی به رسم یادبود به مبلغین و روحانیون شهرستان دیر تقدیم کرد.