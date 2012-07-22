توصیه یک مقام سوری به جریان 14 مارس/ تاکید حزب الله بر بهبود اوضاع سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "حسین خلیل" معاون سیاسی دبیرکل حزب الله لبنان گفت: سوریه از مدتها قبل حلقه بزرگ مقاومت علیه طرحهای آمریکا و اسرائیل بوده است.

وی که در راس هیئتی از حزب الله در مراسم بزرگداشت کشته شدگان مقر امنیت ملی سوریه در سفارت سوریه در لبنان حضور یافته بود، افزود: این خونریزی ها سبب تحرک به جلو خواهد شد و دشمنان فکر می کردند که ضربه کاری به نظام سوریه زده اند، اما اوضاع بهتر از قبل شده است و در واقع عزای دشمنان است نه ما و ملت سوریه.

از سوی دیگر "علی عبدالکریم علی" سفیر سوریه در لبنان تاکید کرد: از مدتها قبل گفته می شد که سوریه نمی تواند مقاومت کند اما سوریه بر اساس وقایع میدانی عمل کرده است و همچنان پابرجاست.

وی افزود: پاسخ به انفجار ساختمان امنیت ملی سوریه، کوبنده خواهد بود و ریشه کنی سرنخهای تروریسم و همه طرفهایی که سوریه را هدف قرار داده اند را به دنبال خواهد داشت.

علی عبدالکریم خطاب به برخی گروههای لبنانی که همگام با توطئه های خارجی حرکت می کنند، گفت: این گروهها باید بازنگری در محاسبات خود به عمل آورند و در راستای خونریزی حرکت نکنند، زیرا سوریه به برکت وجود مردم و ارتش خود قوی است.

از سوی دیگر شیخ "نبیل قاووق" معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت: آنچه هم اکنون در سوریه می گذرد توطئه ای به رهبری آمریکا و کمک مالی کشورهای عربی است.

وی افزود: گروههای مسلح و دستگاههای اطلاعاتی کشورهای مختلف جنگی را علیه سوریه آغاز کرده اند، اما نتوانسته اند کاری از پیش ببرند.

قاووق بیان کرد: تا به امروز نتایج اوضاع سوریه مخالف خواست آمریکا بوده است و یکی از نتایج مهم پایداری سوریه، پایان یکه تازی آمریکا در عرصه بین الملل بوده است.

وی افزود: آمریکا دیگر نمی تواند خواسته های خود را بر شورای امنیت تحمیل کند و ناتوانی کاخ سفید در اداره امور دنیا آشکار شده است.