حادثه تروریستی نروژ یک ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مراسم بزرگداشت کشته شدگان حمله تروریستی "آندرس برینگ بریویک" در نخستین سالروز وقوع آن در اسلو برگزار شد.

در این مراسم "ینس استولتنبرگ" نخست وزیر نروژ ضمن گرامیداشت یاد قربانیان حمله تروریستی 22 جولای 2011 گفت : عامل این اقدام بازنده اصلی بود و مردم نروژ برنده آن بودند.

امرو ز همچنین مردم شهرهای مختلف این کشور با برپایی مراسم یادبود و اهدای گل به کشته شدگان، یاد آنها را گرامی داشتند.

این در حالی است که دادرسی پرونده "آندرس برینگ بریویک" جوان 33 ساله نروژی اوایل تیرماه با برگزاری آخرین دادگاه و استماع اظهارات دادستان و وکیل مدافع وی پایان یافت.

بریویک متهم به کشتار 77 نفر طی دو اقدام تروریستی در جولای سال گذشته از جمله بمب گذاری در مرکز اداری اسلو و تیراندازی به سوی کمپ جوانان در جزیره اوتویا است.