بازی انتقامی پرسپولیس با هدایت پیرمردها/ رویارویی پرحاشیه دایی و تارتار

به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته از دوازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 22 فردا سهشنبه با برگزاری دو بازی آغاز میشود که طی آن تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران از فجرسپاسی شیراز پذیرایی میکند و راه آهن در ورزشگاه اکباتان میزبان گهر دورود خواهد بود. در زیر اشارهای گذرا به دیدارهای آغازین هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور خواهیم داشت:
پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز
پرسپولیس فقط پنج روز پس از برتری مقابل استقلال در هفتاد و چهارمین دربی شهر تهران، متحمل شکستی تلخ مقابل فجرسپاسی شیراز شد. در آن بازی که روز 18 بهمنماه برگزار شد، فجرسپاسی با سه شوت به سه گل رسید و برنده بازی در ورزشگاه آزادی شد تا بازی سهشنبه شب پرسپولیس - فجرسپاسی جنبه انتقامی پیدا کند.
سرخپوشان تهرانی با این پیش زمینه فکری سهشنبه شب در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی میزبان فجرسپاسی شیراز خواهند بود. تبعات بازی جنجالی پرسپولیس - داماش گیلان هنوز دست از سر سرخپوشان برنداشته و آنها ناچارند دو بازی خانگی ابتدای فصل را بدون تماشاگر برگزار کنند که یکی از آنها همین بازی با فجرسپاسی شیراز است.
از بعد فنی شاگردان "مانوئل ژوزه" در این بازی تنها به دنبال پیروزی هستند، چرا که برای رسیدن به صدر جدول و تثبیت جایگاه خود در میان مدعیان گزینه ای غیر از پیروزی در این بازی ندارند، حتی اگر در ورزشگاه بدون تماشاگر بازی کنند، فاصله زمانی بازی دشوارشان در آبادان تا این مسابقه کمتر از پنج روز باشد و ... . پرسپولیس اگر در بازی سهشنبه شب پیروز شود، حداقل برای یک شب صدرنشین خواهد شد، اتفاقی که فصل گذشته حتی یکبار هم برای پرسپولیس رقم نخورد.
حریف تیم پرسپولیس در این بازی، فجرسپاسی شیراز است که فصل 92 - 91 لیگ برتر را با پیروزی 3 بر صفر آغاز کرده و جایگاه دوم جدول را در اختیار دارد. برای تیم یاوری کسب حداقل امتیاز از این بازی ایدهآل است و رسیدن به پیروزی رویایی. تیم جوان یاوری که در فصل گذشته استقلال، پرسپولیس و دیگر مدعیان را شکست داده، بدون شک در بازی سهشنبه شب حریفی دست و پابسته نخواهد بود.
این بازی البته تقابل محمود یاوری با مانوئل ژوزه، پیرترین مربیان لیگ برتر است که باید دید کدامیک از آنها برنده از این میدان خارج میشوند.
راه آهن - گهر دورود
تقابل تیم یازدهم جدول ردهبندی لیگ برتر در فصل یازدهم با تیمی که به تازگی وارد مسابقات شده است، به خودی خود جذابیتی ندارد اما زمانی که متوجه میشویم دو تیم را علی دایی و مهدی تارتار هدایت میکنند، پی به جذابیتهای بازی آنها خواهیم برد. تا همین دو فصل پیش دایی از مهدی تارتار به عنوان دستیار در کنار خود در تیم پرسپولیس استفاده میکرد اما با جدایی تارتار از جمع سرخپوشان و حضورش در راه آهن رابطه آنها به سردی گرایید و با حوادثی که در دیدار فصل گذشته راه آهن - داماش رقم خورد، کدورت جای دوستی را گرفت.
حالا با گذشت ماهها از آن بازی که با برتری تیم تارتار به اتمام رسید، او به ورزشگاه اکباتان باز میگردد که با تیم سابقش و علی دایی روبهرو شود. تیم تارتار شرایط مطلوبی ندارد و برای اینکه از همین هفتههای ابتدایی به شکست عادت نکند، میبایست در خانه راهآهن به امتیاز برسد. این تیم هفته اول به ملوان باخته و در هفته سوم باید با پرسپولیس بازی کند با این شرایط کسب امتیاز در هفته دوم برای تارتار و شاگردانش حیاتی است.
راه آهن نیز که به مانند فصل گذشته در آخرین لحظات برای حضور در لیگ برتر آماده شده است، فصل دوازدهم را نیز با تساوی آغاز کرد تا مشخص شود دایی و شاگردانش ترک عادت نکرده و رویهای تازه در پیش نگرفتهاند. آنها در هفته دوم به امید پیروزی به مصاف گهر میروند تا شاید جایگاهی مناسب را در همین هفتههای ابتدایی در میانه بالای جدول به دست آورند.
- برنامه هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
سه شنبه - 3/5/91
* پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز، ساعت 22، ورزشگاه آزادی تهران
* راه آهن - گهر دورود، ساعت 22، ورزشگاه اکباتان تهران
چهارشنبه - 4/5/91
* سایپای البرز - استقلال تهران، ساعت 22، ورزشگاه آزادی تهران
* آلومینیوم هرمزگان - داماش گیلان، ساعت 22، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 22، ورزشگاه تختی اهواز
* ذوب آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 22، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* مس کرمان - نفت تهران، ساعت 22، ورزشگاه شهیدباهنر کرمان
* پیکان تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 22، ورزشگاه تختی تهران
* ملوان بندرانزلی - صنعت نفت آبادان، ساعت 22، ورزشگاه تختی بندرانزلی
جدول رده بندی لیگ برتر:
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|1- صبای قم
|1
|1
|-
|-
|4
|0
|4+
|3
|2- فجرسپاسی
|1
|1
|-
|-
|3
|0
|3+
|3
|3- استقلال
|1
|1
|-
|-
|1
|0
|1+
|3
|3- پرسپولیس
|1
|1
|-
|-
|1
|0
|1+
|3
|3- سپاهان
|1
|1
|-
|-
|1
|0
|1+
|3
|3- ملوان
|1
|1
|-
|-
|1
|0
|1+
|3
|7- داماش
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|0
|1
|7- فولاد
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|0
|1
|7- نفت تهران
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|0
|1
|7- راه آهن
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|0
|1
|11- تراکتورسازی
|1
|-
|1
|-
|0
|0
|0
|1
|11- سایپا
|1
|-
|1
|-
|0
|0
|0
|1
|13- آلومینیوم
|1
|-
|-
|1
|0
|1
|1-
|0
|13- نفت آبادان
|1
|-
|-
|1
|0
|1
|1-
|0
|13- مس کرمان
|1
|-
|-
|1
|0
|1
|1-
|0
|13- گهر دورود
|1
|-
|-
|1
|0
|1
|1-
|0
|17- ذوب آهن
|1
|-
|-
|1
|0
|3
|3-
|0
|18- پیکان تهران
|1
|-
|-
|1
|0
|4
|4-
|0
نظر شما