درخشش تنیسور ساوجبلاغی در مسابقات کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات آموزشگاه های سراسر کشور با حضور 90 ورزشکار از 20 استان در شهر ری برگزار شد که در پایان تیم البرز قهرمان شد، تیم همدان بر سکوی دوم ایستاد و تیم خوزستان و کرمانشاه مشترکاً یه کسب مقام سومی رضایت دادند.

در بخش انفرادی، مریم معظمی از ساوجبلاغ در قالب تیم البرز مدال طلا را از آن خود کردند.



مسابقات کاراته جام رمضان برگزار خواهد شد



مسابقات کاراته جام رمضان استان البرز در دهه سوم ماه مبارک رمضان در سالن بعثت کرج برگزار خواهد شد.



طبق تقویم ورزشی هیئت کاراته، مسابقات جام رمضان در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با هدف شناسایی استعدادهای برتر، ایجاد انگیزه، بالا بردن سطح فنی بازیکنان برگزار خواهد شد.



استان البرز از معدود استانهایی است که در هرساله بطور منظم مسابقات جام رمضان را برگزار می کند.



بانوان تکواندو کار البرزی سوم کشور شدند



در پایان مسابقات تکواندو قهرمانی جوانان و بزرگسالان بانوان کشور تیم البرز بر سکوی سوم ایستاد.



مسابقات تکواندو قهرمانی کشور با حضور 211 ورزشکار در قالب 30 تیم در دانشگاه آزاد کاشان برگزار شد که در پایان تیم البرز بدون بهره گیری از ملی پوشان خود در این دوره از رقابتها مقابل حریفان ظاهر شد که توانست با کسب مدال طلا نفیسه مخلصی ، مدال نقره زهرا مظفری و دو مدال برنز نیلوفر شمس و مریم سهرابی و در مجموع با 34 امتیاز بعد از تیم تهران الف و تهران ب بر سکوی سوم ایستاد.



سرمربیگری تیم البرز را نرگس حسینی، مربیگری را مهرو کمرانی و سرپرستی تیم را نسترن حسینی بر عهده داشتند و از استان البرز شهره خلج زاده به عنوان بهترین داور مسابقات شناخته شد.