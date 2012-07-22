پرواز بادبادکها در گرگان/ جشنواره بازیهای محلی در رامیان

به گزارش خبرنگار مهر، جشن پرواز بادباد ها با حضور بیش از 40 نفر از اعضا و خانواده ها ظهر یکشنبه در گرگان برگزار شد.

محوریت این جشن مهدویت و فرهنگ انتظار بود و شرکت کنندگان دلنوشته ها و آرزوهای خود را بر تن بادبادک ها نوشته و به آسمان پرواز دادند.

در این جشنواره به برترینها جوایزی داده شد.

برگزاری دو کارگاه پژوهشی

برگزاری دو کارگاه پژوهشی با رویکر پژوهش رضوی در مراکز گنبد یک، آزادشهر با حضور منتظری دبیر پژوهش رضوی برگزار شد.

این کارگاه در کانون آزادشهر با حضور بیش از 35 نفر از مراکز رامیان، دلند و آزادشهر بصورت مترکز برگزار شد. و همچنین دهمین کارگاه کانون شماره دو گرگان نیز برگزار شد.

موفقیت مربی هنری کلاله در مسابقه "در باغ کودکی"

خانم قلیچی در مسابقه در باغ کودکی با ارسال دو اثر شرکت کرد که جزو برگزیدگان آن معرفی شد.

داوری این بخش از مسابقه در میان 237 اثر رسیده از 13 استان و 48 عکاس انجام شد.

باغ کودکی عنوان جشنواره‌ و مسابقه‌ای ادبی و هنری است که دفتر امور بانوان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان دومین دوره آن را با عنوان quotation mark قابلیت‌های زندگی مهدوی quotation mark برگزار کرد .

جشنواره بازی ها و غذاهای بومی و محلی شهرستان رامیان

جشنواره بازی های بومی و محلی با شرکت بیش از 70 نفر در قالب هفت تیم در رامیان برگزار شد.

بازی هایی چون "درنا دردی" ، "باقلانده" ، "چلیک تیاغ" ، "پیشیلی پیشو" ، "گرگم وگله می برم" ، "دوش بالا دوش" ، "آسیاب بچرخ" ، "چاران چاران(به قل دو قل)" از بازی های اجرا شده در این مراسم بود.

در بخش تیم های شرکت کننده تیم پسران کودک مرکز دلند برگزیده و در بخش دختران تیم دختران کودک کانون رامیان با بالاترین امتیاز در بین همه‌ی تیم ها انتخاب شدند.

گفتنی است در کنار این بازی ها جشنواره ی غذاهای بومی و محلی نیز برگزار شد که بیش از 30 نفر از رامیان و شهرهای اطراف‌ با غذاهای کاملا محلی در این بخش شرکت کردند.

از غذاهایی که در این جشنواره طبخ شده بود می‌توان به "سلف خورش" ، "کشک بادنجان" ، "چیکو آردی" ، "ماستوا (آش ماست)" ، "لوبیا پلو" و چند غذای محلی دیگر اشاره کرد.

شایان ذکر است که در این جشنواره 2 نفر جوان ترین شرکت کننده با 12 سال سن از دلند و مسن‌ترین با 72 سال سن از رامیان نیز شرکت داشتند.

در پایان به تیم های منتخب در بخش بازی ها و به 4 نفر با بهترین غذا و جوان ترین و مسن ترین شرکت کننده جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.