پخش اعترافات تروریستهای عرب/ کشف سلاحهای آمریکایی در ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون الدنیا گزارش داد منطقه بساتین الرازی در المزه هم از وجود افراد مسلح پاکسازی شد .



این شبکه همچنین از کشف مقادیر زیادی انواع سلاحها از جمله تیربار و موشک انداز در محله القابون پس از پاکسازی آن از تروریستها خبر داد. بر اساس این گزارش، انواع دوربینهای پیشرفته و یونیفورمهای نظامی که افراد مسلح برای رد گم کنی و فریب مردم می پوشیدند، نیز پس از پاکسازی منطقه به غنیمت گرفته شده است



این رسانه سوری همچنین اعلام کرد در عملیات نیروهای ارتش در منطقه حریتان حلب، دهها فرد مسلح کشته شدند.



تلویزیون رسمی سوریه نیز گزارش داد علی عبدالله ایوب رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه با بشار اسد دیدار کرد، اسد برای وی در انجام ماموریت محوله آرزوی موفقیت کرد.



از سوی دیگر، تلویزیون الدنیا همچنین از دستگیری دو تروریست غیر سوری و کشف مقادیری از انواع سلاحهای آمریکایی در جریان عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی برخی مناطق ادلب خبر داد.



تلویزیون رسمی سوریه نیز قرار است به زودی اعترافات تروریستهای دستگیر شده که تابعیت غیرسوری دارند، پخش کند.