تیم های وحدت، شهید نظری و شیدا حریفان خود را شکست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های حاضر در رقابت‌های دوره جدید مسابقات لیگ والیبال باشگاه‌های استان قم شش تیم هستند که از نیمه تیر ماه به شکل دوره ای به میزبانی سالن شهید محمود رضائیان قم کسب عنوان قهرمانی رقابت خود را آغاز کرده اند.



برگزاری لیگ استانی نوید بخش حضور تیمی قوی از قم در والیبال کشور



در واقع شش تیم در مسابقات فصل جدید لیگ والیبال باشگاه های استان قم رقابت می‌کنند که ترکیب تمامی آنها از بازیکنان شاخص والیبال استان قم در رده های سنی مختلف تشکیل شده است و نوید بخش تشکیل تیمی قوی از قم در لیگ باشگاه های کشور است.



والیبالیست های قمی تلاش خود در پیکارهای لیگ والیبال باشگاه های قم در روز نخست با انجام سه مسابقه آغاز کردند که این دیدارها با برتری سه مدعی قهرمانی این دوره یعنی تیم های وحدت، شهید نظری و شیدا به پایان رسید.



در این بین یک تیم به نمایندگی از ورزش شهر قنوات از بخش مرکزی قم در مسابقات لیگ والیبال باشگاه های قم حضور یافته است که این مهم نشان از توسعه والیبال به نقاط مختلف قم و تلاش این هیئت برای بهره گیری از تمام ظرفیت های استان در این رشته ورزشی است.



این در حالی است که با قرعه کشی مسابقات فصل جدید لیگ والیبال قهرمانی باشگاه های استان قم، تیم های شرکت کننده در این رقابت ها حریفان خود در گام نخست را شناختند و سه بازی بسیار حساس و مهیج در سالن شهید رضائیان قم برگزار شد.



ترکیبی از برترین های لیگ والیبال قم به لیگ کشور اعزام می شوند



از سوی دیگر نگاهی به نحوه برگزاری این دوره از پیکارها نشان می دهد که تیم های حاضر در لیگ والیبال باشگاه های قم باید در تلاش برای کسب عنوان قهرمانی در 10 مسابقه به شکل دوره ای با حریفان خود رقابت کنند تا چهره تیم قهرمان شناخته شود.



بر این اساس تیم های شرکت کننده در رقابت های امسال لیگ والیبال باشگاه های قم در قالب پنج بازی از دور رفت و پنج بازی از دور برگشت با یکدیگر به رقابت می پردازند تا تیم های برتر این دوره از پیکارها در سال 1391 مشخص شوند.



آغاز لیگ والیبال باشگاه‌های قم با انجام سه مسابقه صورت گرفت و طی آن در حالی که این سومین دوره لیگ والیبال باشگاه‌های قم محسوب می‌شود، در هفته نخست تیم بوستان هاشمی با نتیجه سه بر دو مقابل تیم والیبال شهید نظری تن به شکست داد، پرده شیدا با همین نتیجه از سد آموزش و پرورش گذشت و تیم وحدت با کسب برتری سه بر یک مقابل تیم قنوات به صدر جدول رده بندی رفت.

