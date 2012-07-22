احیای 50 حلقه چاه در حوزه آبفای جنوب غربی تهران/ حفر و راه اندازی 40 حلقه چاه جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نظارت بر بهره برداری آبفای جنوب غربی استان تهران با اعلام این خبر گفت : به لحاظ تراکم جمعیتی، فصل گرما و ایام اوج مصرف آب آشامیدنی و در راستای تامین و تقویت و پیشگیری از هرگونه افت فشار و کمبود آب در شبکه های توزیع ، برنامه دقیق و مطالعه شده ای تدارک دیده شده که پیرو دستورالعمل زمانبندی شده در حال اجراست.



ماجد کیاست با اشاره به برنامه شستشو و رسوب زدایی چاههای تامین کننده آب با عمر بالا افزود : هم اکنون در جهت افزایش میزان آبدهی چاههای قدیمی که به لحاظ رسوب گرفتگی و سایر موانع دارای میزان آبدهی پایینی هستند با برنامه شستشو و احیای پنجاه حلقه چاه شناسائی شده با اعتباری معادل 8.500.000.000 ریال از محل اعتبارات جاری شرکت در دست اقدام است که پیرو برنامه ریزی انجام شده و قرارداد منعقده با پیمانکاران مجری طرح ، کل این پروژه باید نهایتاً تا آخر سال جاری اتمام و به مرحله بهره برداری برسد .



معاون نظارت بر بهره برداری آبفای جنوب غربی استان تهران افزود : از ابتدای اجرای این طرح در سال جاری تعداد 8 حلقه چاه در شهرهای رباط کریم ، شمس آباد ، حسن آباد و واوان ، شستشو و احیاء مجدد شده است که در مجموع آبدهی این 8 حلقه چاه به میزان یکصد لیتر بر ثانیه افزوده شده است .



وی یادآور شد: در همین راستا و به جهت تامین کمی و کیفی مطلوب آب آشامیدنی شهروندان برنامه اصلاح شبکه به طول 110 کیلومتر و حفر و راه اندازی 40 حلقه چاه جدید نیز در دستور کار قرار دارد و اجرای این عملیات نیز شروع شده است و امیدواریم شهروندان با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصرف غیرضروری آب ما را در جهت تامین مطلوب آب آشامیدنی و خدمت رسانی بهینه به مشترکین و شهروندان و نگهداری از این نعمت الهی و میراث گرانبها یاری دهند .