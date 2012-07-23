نمایندگان قم از فوتسال جوانان کشور حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتسال فراز و آرش به عنوان دو نماینده فوتسال قم در مسابقات فوتسال جوانان باشگاه های کشور در گروه های اول و دوم این رقابت ها حضور داشتند و در پایان بازی های این مرحله نتوانستند راهی مرحله بعد شوند.



امسال دومین دوره فوتسال قهرمانی جوانان قم برگزار می شود



در حالی که تیم فوتسال فراز قم در گام نخست برابر تیم فوتسال شهرداری ساوه با نتیجه سه بر یک شکست خورده بود، در گام دوم برابر تیم فوتسال شهیدان عباس نژاد به میدان رفت و توانست حریف خود را به سختی با تساوی یک بر یک متوقف کند.



همچنین تیم فوتسال آرش قم در نخستین دیدار خود برابر تیم فوتسال کوثر رشت با نتیجه پنج بر یک شکست خورده بود در دومین دیدار نیز مقابل نماینده استان مازندران با حساب پنج بر یک بازی را باخت تا بدین ترتیب نتواند به مرحله نهایی صعود کند.



در روز پایان بازی های مرحله گروهی فوتسال جوانان باشگاه های کشور در شهر سیرجان استان کرمان، تیم فوتسال فراز قم به مصاف هیدرو مکانیک رفت و تیم فوتسال آرش قم در آخرین بازی خود برابر تیم نماینده قزوین قرار گرفت.



تیم های جوانان آرش و جوانان فراز نمایندگان قم در لیگ جوانان کشور در حالی نتوانستند به مرحله بعدی مسابقات صعود کنند که در روز آخر این بازی ها که در استان کرمان برگزار شد، تیم جوانان آرش که با بازیکنان نوجوان خود در این رقابت ها حاضر شده بود، برابر نماینده قزوین در یک بازی نزدیک نتیجه را با حساب دو بر یک به حریف خود واگذار کرد و بدین ترتیب حذف شد.



سرمایه گذاری بر روی رده سنی جوانان برای توسعه فوتسال قم



دیگر نماینده اعزامی کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم یعنی تیم فوتسال جوانان فراز که یک تساوی تا پیش از روز پایانی در کارنامه داشت، در روز آخر با تساوی سه بر سه مقابل هیدرومکانیک شوط متوقف شد و با این نتایج هر دو نماینده قم از این مسابقات کنار رفتند.



آرش و فراز در حالی امسال نماینده قم در فوتسال جوانان کشور شدند که با هدف پشتوانه سازی و توسعه فوتسال در قم که یکی از استان های فوتسال خیز کشور محسوب می شود، نخستین دوره مسابقات فوتسال رده سنی جوانان باشگاه‌های استان قم برگزار شد و در آن هشت تیم متشکل از استعدادهای فوتسال قم با یکدیگر مسابقه دادند و فراز و آرش تیم های برتر بودند.