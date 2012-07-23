علیرضا سجادپور مدیرکل اداره نظارت ارزشیابی ارشاد با اعلام این خبر در توضیح کیفیت صدور پروانه ساخت این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر، گفت: بازنویسی فیلمنامه فیلم سینمایی "لاله" به پایان رسیده و به اداره نظارت ارزشیابی ارشاد تحویل شده‌است. اما به دلیل آغاز ماه مبارک رمضان نخستین جلسه شورای صدور پروانه ساخت که قرار بود امروز(دوشنبه) جلسه داشته باشد لغو شده و بررسی این فیلمنامه به هفته آینده موکول شده‌است.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به حرف و حدیث‌های بسیاری که برای ساخت این پروژه وجود داشته است آیا تغییر و یا افزودن کارشناسان مرتبط با فیلمنامه در ترکیب اعضای شورای صدور پروانه ساخت اتفاق خواهد افتاد، گفت: طبق قانون اجازه تغییر در ترکیب اعضای شورای پروانه ساخت را نداریم چراکه هر یک از اعضا با حکم رئیس سازمان سینمایی نصب و عزل می‌شوند بنابراین تغییر در ترکیب این شورا وجود ندارد.

مدیرکل اداره نظارت ارزشیابی ارشاد در ادامه توضیحات خود به وجود تعدادی مشاور در بررسی هر فیلمنامه اشاره کرد و گفت: برای بررسی فیلمنامه‌های مختلف با توجه به موضوع و حساسیت‌های احتمالی که وجود دارد مشاورانی به‌عنوان دبیران شورای صدور پروانه ساخت بدون حق رای حضور دارند از همین‌رو ممکن است بنابر نظر نهادهای حامی فیلم‌های سینمایی، مشاورانی در این شورا حضور داشته باشند.

سجادپور در ادامه افزود: از همین‌رو ممکن است مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای بررسی دقیق این فیلمنامه بنابر صلاح دید خود مشاورانی را به جلسه شورای پروانه ساخت این فیلم دعوت کنند. با این اوصاف صدور پروانه ساخت این فیلم در دستور کار قرار گرفته‌است و درصورت رای موافق اعضای شورای پروانه ساخت، مجوز ساخت این فیلم هفته آینده صادر می‌شود.