پیکرپرفسور گنجی وارد بیرجند شد

محمد حسین جعفری در خصوص جزئیات مراسم تشییع این استاد بزرگ به خبرنگار مهرگفت: پیکر پروفسور گنجی ساعت 9 صبح روز دوشنبه از مقابل مسجد امام حسین(ع) بیرجند تا میدان قدس تشییع، سپس به منظور خاکسپاری به پارکی که به نام وی در خیابان توحید نامگذاری شده منتقل می شود.

وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی های لازم به منظور حضور پرشور دانشگاهیان و مردم در این مراسم انجام شده است، افزود: 30 میهمان کشوری در مراسم خاکسپاری پرفسور گنجی شرکت خواهند کرد.

وی عنوان کرد: حضور مفاخر هنری ایران، قالیباف شهردار تهران، اساتید دانشگاه تهران و شاگردان پروفسور که اساتید جغرافیای هستند، پیش بینی شده است.

قائم مقام فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی همچنین از برگزاری مراسم ترحیم پروفسور گنجی روز سه شنبه در بیرجند خبر داد و گفت: پیام رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم تدفین پدر جغرافیا و هواشناسی ایران قرائت می شود.

امروز پیکر علم جغرافیای ایران در تهران از محل خانه جغرافیا (منزل شخصی وی) آغاز شد.

پیکر دکتر گنجی پس از انتقال به دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، به مسجد این دانشگاه برای اقامه نماز توسط حجت الاسلام سید محمود دعایی همراهی و سپس برای خاکسپاری به بیرجند منتقل شد.