آرزوهایی که بر باد رفت/اعتراض ورزشی نویسان البرز به انتقال بازی سایپا به تهران

به گزارش خبرنگار مهر، با مخالفت شورای تامین استان البرز در خصوص برگزاری بازی تیم های فوتبال سایپا واستقلال در کرج بار دیگر نارنجی پوشان البرزی از حق قانونی خود برای میزبانی از سرخابی ها در کرج محروم شدند.

این دیدارهفته دوم لیگ برتر قرار بود چهارشنبه شب چهارم مردادماه در ورزشگاه انقلاب برگزار شود اما شورای تامین با این بهانه که ظرفیت ورزشگاه کفاف حضور و استقبال فوتبال دوستان را نمی دهد با انجام آن مخالفت کرد وهمچون سالهای گذشته امتیاز ارزشمند بازی خانگی را تقدیم آبی های پایتخت کرد.

مسئولان استان البرز هیچ توجه ای به خواسته های جوانان ندارند

همین ماه گذشته بود که استاندار در برنامه زنده شبکه تهران اعلام کرد که ورزشگاه انقلاب می تواند از دو تیم سرخابی پایتخت میزبانی کند و امسال ما شاهد حضور این دو تیم در کرج خواهیم بود.

از سوی دیگر مصاحبه های مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز بود که از میزبانی استقلال و پرسپولیس در کرج حرف زد و دیگر مسئولان استان هم پس از سوال خبرنگاران استان که چرا استقلال و پرسپولیس به کرج نمی آیند این جمله را به زبان می آورند که انشاالله در این فصل میزبان این دو تیم خواهیم بود.

از قرار معلوم مسئولان استان البرز هیچ توجه ای به خواسته های جوانان استان البزز ندارند خیلی از نوجوانان و جوانان هستند که تمام تفریح و شادی آنها حضور در استادیوم و تماشای و تشویق تیم مورد علاقه خود است ولی باز هم یک میزبانی بزرگ از یک تیم پر طرفدار کشور که می توانست این میزبانی پلی باشد برای ترقی ورزش استان و جذب جوانان به ورزش از این استان گرفته شد و اینبار با توجه به موافقت سازمان لیگ با برگزاری این دیدار در کرج مسئولان استان از برگزاری این دیدار خودداری کردند.

به دنبال اتخاذ این تصمیم جمعی از ورزشی نویسان استان البرز با اعتراض شدید به این تصمیم گله مندی خود را از عملکرد مسئولان استان و تضییع حق نماینده البرز اعلام داشتند.

اقدام مسئولان استان توهین به فوتبالدوستان استان است

مجتبی علی مردانی از خبرنگاران باسابقه البرز در حوزه ورزش در اظهاراتی با بیان اینکه این اقدام مسئولان استان توهین به فوتبال دوستان استان است گفت: پیش از تشکیل استان البرز مسئولان شهرستان کرج عدم استقلال در تصمیم گیری و دخالت استانداری تهران را عامل برگزارنشدن بازی استقلال و پرسپولیس در برابر سایپا در کرج عنوان می کردند اما پس از ایجاد استان البرز و تشکیل استانداری نه تنها این رویه به پایان نرسید بلکه دوستان تصمیم گیر راحت تر از گذشته در برگزاری این بازی ها در کرج خط بطلان می کشند و حق باشگاه سایپا که نام این استان را در بالاترین سطح فوتبال کشور یدک می کشد و هزاران ورزش دوست و هوادار فوتبال را تضییع می کنند.

وی ادامه داد: نکته جالب توجه در خصوص علل دوستان برای برگزارنشدن این بازی در کرج نزدیکی این شهر به تهران و استقبال فراوان تماشاگران عنوان می شود در حالی که مکانیزم های بسیاری برای کنترل ورود و خروج تماشاگران به ورزشگاه وجود دارد که در سایر شهرها اجرا شده و تنها کافیست مسئولان استان کمی به خود زحمت داده و این تجربیات را در تعامل با سایر استان ها کسب کنند و مقدمات برگزاری بازی را در کرج فراهم کنند.

وی در پایان صحبت هایش گفت: دو سال از تشکیل استان البرزمی گذرد اما هربار به بهانه های مختلف مجبوریم بازی خانگی نماینده استانمان را دربرابر تیم های پرمدعای پایتخت در ورزشگاه آزادی ببینیم و به شخصه در این مواقع از این که خبرنگار استان البرز در حوزه ورزش هستم خجالت زده ام.

زینب منجیری دیگر خبرنگاری است که اتخاذ این تصمیم را مبهم و غیر قابل دفاع می داند. وی در این ارتباط می گوید: در این سالها همواره از برگزاری این بازی در کرج صحبت شده و در آستانه هر بازی مسئولان ریز و درشت از انجام آن در کرج سخن می گویند اما در آستانه انجام بازی عنوان می شود این استان نمی تواند میزبان باشد و جمع کثیری از فوتبالدوستان را ناراحت می کنند در حالی که این ناتوانی تنها در حد یک حرف است و مسئولان ارشد استان برای یکبار هم که شده به خود زحمت انجام بازی در کرج نمی دهند تا معلوم شود همه آن چیزهایی که عنوان می شود درست است یا غلط.

وی در ادامه می گوید: تعجب من از این است که استان های با امکانات به مراتب کمتر از پس میزبانی و انجام بازی مقابل استقلال و پرسپولیس برمی آیند اما جای تاسف دارد که البرز با داشتن یک ورزشگاه خوب و با امکانات از این حق محروم است و تیمش باید در یک ورزشگاه دیگر حق میزبانی را به جای آورد.

وی در پایان بخش صحبت هایش گفت: وقت آن رسیده تا مسئولان استان کمی دلسوزانه تر با این مساله برخورد کنند و شرایطی را فراهم کنند تا سایپا و هوادارنش به حق خود برسند.

مسئولان استان در تصمیم گیری خود تجدید نظر کنند

مصطفی فراغت خبرنگار ورزشی خبرگزاری ایرنا گفت: این تصمیم گیری برای استان البرز ناخوشایند است که با توجه به امکانات خوب ورزشگاه انقلاب کرج این دیدار در ورزشگاه آزادی برگزار شود.

وی ادامه داد: متاسفانه قبل از برگزاری این دیدار همه مسئولان استان برای برگزاری این دیدار اعلام آمادگی کرده بودند ولی با نزدیک شدن به آغاز مسابقه به یکباره پای شورای تامین شهر به میان آمد که با برگزاری این دیدار مخالف است.

وی در پایان تصریح کرد: پیشنهاد من این است که مسئولان در تصمیم تجدید نظر کنند و این دیدار را در کرج برگزار کنند با شناختی که از هواداران با فرهنگ سایپا و استقلال داریم برای برگزاری این دیدار مشکلی پیش نخواهد آمد.

جعفر اسدی خبرنگار واحد مرکزی خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این اتفاق اظهار داشت: این تصمیم اشتباه بزرگی بود در ماه های گذشته قصد بر این بوده که این دیدار در ورزشگاه انقلاب برگزار شود هیئت فوتبال استان البرز برای برگزاری این دیدار اعلام آمادگی کرده بود ولی باز شورای تامین استان با برگزاری این دیدار مخالفت کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه با توجه به اینکه مدتی است استان شده ایم ولی تصمیم گیری هایی در حد و اندازه های یک استان گرفته نمی شود.

سخن آخر

اتخاذ این تصمیم، هیئت فوتبال که آماده برگزاری این بازی بود، باشگاه سایپایی که به دنبال حق خود بود اصحاب رسانه که خواهان حفظ شان جایگاه استان بودند و فوتبال دوستانی که بی صبرانه به دنبال شکستن این طلسم بودند را ناراحت و گله مند کرد و در این میان تنها بخشی از مسئولان که با گفتن یک نه بزرگ در یک جلسه تمام آرزوهای استان برای میزبانی از یک رویداد مهم را نقش بر آب کرد را راحت کرد.

باید بپذیریم استان ما نه فاصله اش از تهران بیشتر می شود و نه ظرفیت ورزشگاهمان حد اقل در یک دهه آینده افزایش خواهد یافت تنها امیدواری ورزش دوستان تصمیم گیری های مسئولان استان البرز است که در حال حاضرامیدی به آن نمی رود.

گزارش از هومن ناظمی