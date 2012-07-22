آسیب دو هزار واحد مسکونی گلستان/ آبگرفتگی دوباره آزادشهر

رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین میزان خسارتها به بخش کشاورزی و میزان بیش از 352 میلیارد ریال گزارش شده است.
وی اظهار داشت: راههای اصلی و فرعی نیز بیش از 163 میلیارد ریال خسارت دیدند و در رده دوم آسیب قرار دارند.
وی عنوان کرد: مشکل آب شرب بخشی از شرب مراوه تپه با ترمیم دو حلقه چاه و 700 متر از شبکه بصورت موقت وصل شد.
حسام بیان داشت: مشکل آب شرب روستاهایی که دچار قطع هستند نیز تا 48 ساعت آینده رفع می شود.
مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: اکنون آبرسانی سیار به برخی روستاها و قسمتی از شهر مراوه تپه ادامه دارد.
آبگرفتگی دوباره در آزادشهر
فرماندار آزادشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شب گذشته این شهرستان دوباره دچار آبگرفتگی وسیعی شد.
سید فاضل دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شدت آبگرفتگی این شهرستان در حادثه شنبه شب گسترده تر از سایر مناطق بوده است.
وی اظهار داشت: اکنون وضعیت مناطق سیل زده در شهرستان عادی است و کار امدادرسانی و پاکسازی معابر و مناطق ادامه دارد.
وی بدون اعلام میزان خسارت وارده گفت: دستگاههای اجرایی مشغول برآورد میزان خسارت وارده سیلاب در شهرستان هستند.
خسارت سیل در رامیان
معاون فرمانداری رامیان نیز گفت: بارش شدید اخیر باعث جاری شدن سیل در نقاط مختلفی از این شهرستان شد و خسارات مالی زیادی را به اماکن تجاری و مسکونی وارد کرد.
وی خاطر نشان کرد: ستاد بحران شهرستان رامیان با مدیریت مستقیم فرماندار در کنار پرسنل شهرداری و شورای اسلامی شهر تا اذان صبح در مناطق آسیبپذیر حضور و بخشی از سیلاب را به سمت بیرون شهر هدایت کردند که اگر چنین نمیشد اتفاقات ناخوشایند بیشتری در راه بود.
رجبلو با اشاره به خسارات وارده ناشی از سیل دوشنبه شب هفته گذشته اذعان داشت: به خاطر شدت سیلابهای جاری و میزان بالای خسارات وارده در شهر با همکاری و تعامل شهرداران رامیان، دلند و خان ببین تعداد چند دستگاه خودروی آتشنشانی و تانکرهای مخصوص آبیاری فضاهای سبز وظیفه لایروبی سطح شهر را به عهده گرفتند و لایروبی سطح شهر و زیباسازی آن نیاز به فعالیت دوباره دارد.
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