۲۵ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۱۲

دبير مجمع روحانيون مبارز استان خراسان در گفتگو با مهر:

راهكار اجماع در دوم خرداد از پايين به بالا است// مسئول ستاد انتخاباتي مجمع روحانيون مبارز استان خراسان رضوي مشخص شد

دبير مجمع روحانيون مبارز استان خراسان رضوي ضمن تكذيب خبر پيشنهاد موسوي خوئيني ها به معين براي كناره گيري به نفع كروبي، گفت: به منظور ايجاد وحدت و اجماع در ميان گروههاي دوم خردادي دوشنبه شب جلسه اي در مشهد با حضور اين افراد تشكيل خواهد شد.

علي عجم در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار مهر در مشهد، ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت : ازسوي مجمع روحانيون در مشهد پيشنهادي ارائه شده است مبني بر اينكه از پايين به بالا براي ايجاد اجماع كار كنيم.

وي در ادامه افزود : اين بدان معنا است كه گروههاي دوم خردادي در استانها نظراتشان را هماهنگ و يك سويه كنند و به همين رو قرار شد اين حركت از مشهد آغاز شود و گروهها به شكلي با هم كنار بيايند.

عجم با بيان اينكه اين حركت، حركتي جديد ازسوي استان است، اظهار داشت : دغدغه مهم و اصلي ما برطرف كردن اختلاف و فاصله ها و ايجاد وحدت مي باشد.

 عجم با بيان اينكه مسئول ستاد انتخاباتي مجمع روحانيون مبارز در استان خراسان رضوي مظفر عليزاده مي باشد كه مورد تاييد تهران هم قرار گرفته است، گفت : هم اكنون در حال بررسي ساير اعضاء و همچنين تشكيل كميته ها و هيات هاي مهم هستيم و تا چند روز آينده اين بخشها و اعضاء مشخص خواهند شد.

کد مطلب 165584

